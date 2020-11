La semplicità offerta dal design point-and-shoot e il tempo di attività affidabile del sistema rendono l'arco a C mobile con intensificatore di brillanza Zenition 50 il sistema ideale per uso intensivo durante interventi e operazioni chirurgiche. Gli archi fanno parte della famiglia di archi a C mobili Zenition: una nuova linea di archi a C mobili armonizzata che offre semplicità d'uso e funzionalità orientate al futuro.