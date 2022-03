Possibilità di scegliere tra diverse strutture di sostegno per ottenere maggiore comfort e meno arro

I pazienti possono scegliere per la propria maschera Nuance un telaio in tessuto o uno in gel. Il telaio rivestito di gel con reggimaschera antiscivolo mantiene la maschera in posizione e riduce il ricorso a risistemazioni, ideale per i pazienti che privilegiano l'aspetto e le alte prestazioni. Il telaio in tessuto è invece più morbido, causa meno arrossamenti e consente un sonno migliore.