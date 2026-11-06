Cloud Data Services fornisce un accesso sicuro alle immagini digitali di anatomia patologica praticamente da qualsiasi posizione,* supportando sia i flussi di lavoro clinici che le esigenze di ricerca. L'archiviazione scalabile e conveniente contribuisce a ridurre la complessità dell'infrastruttura, supporta la conservazione a lungo termine e offre un modo flessibile per gestire volumi di immagini in crescita, creando al contempo una solida base per la diagnostica basata su AI e l'integrazione dei dati aziendali. Queste funzionalità possono contribuire ad accelerare la collaborazione, mantenere la continuità dell'assistenza e prevedere i costi operativi.*