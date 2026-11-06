Investimento ottimizzato con archiviazione intelligente a livelli
Grazie all'archiviazione cloud intelligente a livelli, la piattaforma sposta i dati tra diverse classi di memoria in base alla frequenza di accesso, ai requisiti di conformità e agli obiettivi di ottimizzazione dei costi. Le immagini ad accesso frequente rimangono prontamente disponibili nella memoria ad alte prestazioni, mentre i dati meno consultati vengono trasferiti in modo efficiente a livelli di costo inferiori, senza comprometterne integrità, tracciabilità o accessibilità.*