Mantenere i pazienti in buona salute a casa propria è diventata una priorità sempre maggiore per i sistemi sanitari per evitare riammissioni e per contenere i costi di assistenza, spostando le cure in ambienti con costi inferiori e più confortevoli per il paziente. Per i pazienti che vivono con una patologia cronica o che tornano a casa dopo cure ospedaliere, la tecnologia connessa alle cure sanitarie può essere di supporto al recupero o ai necessari cambiamenti dello stile di vita.



I programmi di telemedicina e gestione delle cure possono aiutare a ridurre i costi ospedalieri oltre a offrire cure continuate per mantenere i pazienti in buona salute a casa propria. Un esempio è il programma di telemedicina eIAC per i pazienti anziani che vivono con condizioni croniche multiple, basato su una piattaforma software di gestione della popolazione progettata per il monitoraggio e l'assistenza ai pazienti più complessi a casa.