OminiWire

Filo guida di pressione



OmniWire combina un esclusivo design "workhorse" con core solido con i comprovati risultati di iFR e la compatibilità con la coregistrazione iFR, semplificando l'utilizzo della fisiologia in tutti i casi complessi.¹,²,³ Il nuovo core distale in nitinol migliora la durabilità e il recupero della forma. L'esclusivo core solido migliora la risposta alla torsione e la capacità di avanzamento. Le bande conduttive integrate garantiscono una maggiore affidabilità del segnale.



* Il prodotto potrebbe non essere disponibile per la vendita in tutti i paesi. Per la disponibilità, rivolgersi al desk di assistenza alle vendite locale per ulteriori informazioni.



