Philips dispone di un solido sistema di gestione della qualità e ha seguito i propri processi di revisione e analisi per identificare e risolvere questo problema.

I prodotti sono stati progettati in base e in conformità con le norme appropriate al momento del rilascio. Man mano che vengono sviluppate nuove norme, queste richiedono la valutazione delle caratteristiche dei prodotti in base ai processi normativi e di qualità. Il sistema di gestione della qualità Philips è stato aggiornato per riflettere questi nuovi requisiti.

Tuttavia, mentre le norme sono state aggiornate, i prodotti sviluppati sulla base della norma precedente sono ancora conformi alle normative sui dispositivi medici. Il deterioramento della schiuma e i problemi relativi alle emissioni chimiche sono stati rilevati nell'ambito dei nostri processi del sistema di gestione della qualità e vengono corretti in conformità ai requisiti di conformità normativa appropriati.

Philips ha rispettato pienamente gli standard richiesti al momento della commercializzazione del prodotto.