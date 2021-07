Clienti, pazienti, utilizzatori e medici sono invitati a seguire le indicazioni contenute nell’avviso di sicurezza.

Per i pazienti che utilizzano i dispositivi PAP a due livelli e CPAP:

Contattare il proprio medico o il fornitore del trattamento prima di effettuare qualsiasi modifica della terapia prescritta. Insieme al medico, decidere se il beneficio di continuare la terapia con il dispositivo già in uso è superiore rispetto ai rischi identificati.

Per i pazienti che utilizzano dispositivi di ventilazione meccanica per il supporto vitale:

1. Non interrompere o modificare la terapia prescritta senza consultare il proprio medico per determinare le fasi successive appropriate.

2. Se il medico stabilisce che è necessario continuare a utilizzare questo dispositivo, utilizzare un filtro antibatterico in linea. (Consultare le istruzioni per l'uso per le indicazioni sull'installazione.

In entrambi i casi:

Registrare il dispositivo sulla pagina web dell’avviso di sicurezza philips.com/src-update

a) Il sito fornisce le informazioni aggiornate sullo stato dell’avviso di sicurezza e su come implementare l’azione correttiva definitiva per risolvere i due problemi.

b) Il sito fornisce inoltre istruzioni su come individuare il numero di serie del dispositivo e avviare il processo di registrazione.

c) Se non è possibile accedere al sito web o non si dispone dell'accesso a Internet, chiamare il numero 800 796 824

L'azienda ha sviluppato un piano completo di azioni correttive e ha già iniziato questo processo.

Philips consiglia a clienti e pazienti di interrompere l'uso di prodotti per la pulizia a base di ozono e di attenersi alle istruzioni d'uso del dispositivo per i metodi di pulizia approvati.

Inoltre, Philips ricorda ai clienti e ai pazienti di controllare l'età dei dispositivi PAP a due livelli e CPAP, perché è consigliata la sostituzione dopo cinque anni di utilizzo.

Philips è spiacente per gli inconvenienti causati da questo problema e sta dedicando tempo e risorse significativi per offrire ai pazienti e ai clienti interessati il servizio che si aspettano e meritano, mentre risolve il problema cui ha assegnato la massima priorità.

Per ulteriori informazioni sull’avviso di sicurezza, nonché per le istruzioni per clienti, utilizzatori e medici, le parti interessate possono contattare il referente Philips di zona, visitare il sito www.philips.com/SRC-update o chiamare il numero verde 800 796 824.