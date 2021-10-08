Il Prodotto è in grado di fornire servizi che ne consentono la gestione, il controllo e la manutenzione. Il Prodotto può essere controllato tramite l'applicazione Smart Shaver fornita da Philips, sul dispositivo mobile dell'utente (ad esempio telefono cellulare, tablet o altro dispositivo connesso), in locale o da remoto. L'applicazione Smart Shaver fornisce anche altre funzionalità a cui è possibile accedere ("App").



Il Prodotto e il software integrato nel Prodotto (inclusi gli eventuali aggiornamenti) ("Software del Prodotto") e l'App ("Software dell'App") sono denominati collettivamente i "Servizi".



Al fine di poter utilizzare appieno i Servizi offerti da Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 52, 5656 AE Eindhoven, Paesi Bassi ("Philips"), l'utente deve: a. scaricare l'App; b. accettare i termini e le condizioni per l'uso dei Servizi riportati qui di seguito ("Termini"); c. riconoscere l'App come canale formale di comunicazione di Philips, ad esempio in relazione a eventuali modifiche apportate ai Servizi o ai Termini che disciplinano gli stessi Servizi ("Comunicazione formale"); d. riconoscere che i Servizi si basano sulla disponibilità dei requisiti di sistema o dell'infrastruttura e su servizi di terzi (quali provider Internet, operatori di rete o altri), sottoscritti dall'utente o da Philips; e. attivare i Servizi mediante connessione del Prodotto come indicato nelle istruzioni per l'uso. Assistenza clienti: in caso di domande o dubbi in merito ai Prodotti, ai Servizi o ai presenti Termini, contattare l'Assistenza clienti Philips. I Termini e condizioni qui riportati costituiscono un accordo legale vincolante e, utilizzando i Servizi, l'utente accetta i vincoli definiti da tali Termini. L'utilizzo dei Servizi è regolato dai presenti Termini.



Se si è utenti di questi Servizi nell'Unione Europea, tenere presente che i termini aggiuntivi contenuti nell'Allegato I sono incorporati nel presente Contratto e costituiscono parte integrante dello stesso. Panoramica L'acquisto di qualsiasi Prodotto è disciplinato dalla garanzia fornita con il Prodotto stesso ("Garanzia"). Tale Garanzia è a integrazione dei presenti Termini e non inficia la garanzia legale che tutela l'utente in quanto consumatore nel proprio Paese di residenza. Sospensione, risoluzione e interruzione I presenti Termini resteranno validi ed efficaci finché l'utente continuerà ad accedere ai Servizi o a utilizzarli, ovvero fino alla risoluzione in conformità alle disposizioni dei medesimi. In qualsiasi momento, Philips potrà (a) sospendere o revocare i diritti dell'utente ad accedere o utilizzare i Servizi, o (b) risolvere i presenti Termini stipulati con l'utente qualora ritenga in buona fede che abbia utilizzato i Servizi in violazione dei Termini. Dopo la risoluzione, l'utente non sarà più autorizzato ad accedere ai Servizi o a utilizzarli. Philips si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di modificare, sospendere o interrompere i Servizi o parte di essi, con o senza preavviso. L'utente accetta che Philips non sarà responsabile nei suoi confronti o nei confronti di terzi per l'esercizio del suddetto diritto.

Account e (dis)attivazione (a) L'utente può creare un Account e utilizzare i Servizi soltanto se accetta e rispetta i presenti Termini e le vigenti leggi in materia. Qualsiasi utilizzo dei Servizi o accesso agli stessi da parte di persone di età inferiore a 16 anni è severamente vietato e costituisce una violazione dei presenti Termini. (b) L'utente accetta: (i) di fornire con esattezza le informazioni di contatto e di altro tipo richieste da Philips e di comunicare immediatamente a Philips eventuali variazioni delle suddette informazioni; (ii) di tutelare la riservatezza delle informazioni di accesso al proprio Account.

Accesso e utilizzo Philips concede all'utente il diritto non trasferibile e non esclusivo (senza diritto di sublicenza) di accedere ai Servizi e di utilizzarli installando e utilizzando l'App sui propri dispositivi mobili (di proprietà dell'utente o di un'altra persona), fermo restando il rispetto dei presenti Termini.

Aggiornamenti software Forniremo gli aggiornamenti necessari per il periodo di tempo che è ragionevole aspettarsi e per almeno la durata della garanzia del prodotto. Potremmo aggiornare o modificare qualsiasi servizio anche da remoto e senza avvisarti. Qualora, a causa di un'azione o mancata azione da parte dell'utente, gli aggiornamenti non vengano installati entro un periodo di tempo ragionevole dopo che sono stati resi disponibili, non saremo responsabili per eventuali malfunzionamenti dei Servizi dovuti a tale negligenza. Gli aggiornamenti o le modifiche sono soggetti ai presenti Termini (o a una versione più recente degli stessi). Aggiornamenti software automatici Philips può aggiornare o modificare il Software del Prodotto per i suoi Servizi, anche da remoto e senza preavvisare l'utente. Gli aggiornamenti o le modifiche sono soggetti ai presenti Termini (o a una versione più recente degli stessi). Philips inoltre può aggiornare il Software dell'App, nel qual caso l'utente riceverà una notifica. Limitazioni specifiche L'utente accetta (a) di non utilizzare i Servizi in violazione di qualsivoglia legge, disposizione regolamentare o ingiunzione di tribunale, né per qualsiasi finalità illecita o abusiva; (b) di utilizzare i Servizi solo secondo le indicazioni fornite da Philips; (c) di non utilizzare i Servizi in alcun modo che possa danneggiare Philips, i suoi fornitori di servizi o qualsiasi altra persona; (d) di non ripubblicare, riprodurre, distribuire o sottoporre a ingegneria inversa alcuna parte dei Servizi e (e) di rispettare ogni altra ragionevole limitazione o requisito, richiesto o imposto da Philips. Dispositivi Jailbreak Questa App non è concepita per l'uso sui dispositivi provvisti di sistema operativo non conforme a quello standard ("Dispositivi Jailbreak"). L'utente accetta di non tentare di installare o utilizzare l'App su alcun dispositivo Jailbreak. Qualsiasi tentativo di installare o utilizzare l'App su un dispositivo Jailbreak costituirà una violazione di questi termini e può determinare la cessazione dell'account senza rimborso, a sola discrezione di Philips. Philips non è responsabile per eventuali danni risultanti dall'impiego su dispositivi Jailbreak. Open source Il Software del Prodotto e/o il Software dell'App possono includere componenti soggetti a una licenza open source in luogo dei presenti Termini di utilizzo. Ulteriori informazioni relative al Software dell'App sono disponibili nella sezione Informazioni dell'App. Ulteriori informazioni relative al Software del Prodotto sono disponibili nel manuale utente del Prodotto. Qualsiasi codice sorgente che debba essere offerto ai sensi delle licenze open source applicabili verrà fornito su richiesta. Contattare [email protected] in inglese, includendo l'identificativo del prodotto, per richiedere il codice sorgente o per qualsiasi altra informazione. Costi e aggiornamenti a pagamento L'accesso ai Servizi è offerto da Philips gratuitamente. Philips può decidere di offrire servizi aggiuntivi a pagamento ("Aggiornamenti a pagamento"). Philips informerà l'utente se un Servizio verrà offerto a pagamento in futuro. In tal caso, l'utente potrà scegliere se continuare a utilizzare i Servizi offerti gratuitamente, se pertinenti, optare per l'Aggiornamento a pagamento versando il dovuto corrispettivo oppure interrompere l'utilizzo dei Servizi. Contenuti dell'utente L'utente può creare o caricare contenuti mediante i Servizi ("Contenuti dell'utente") e decidere quali rendere disponibili pubblicamente. Desideriamo che i nostri Servizi offrano a tutti un'esperienza piacevole, per cui si invita l'utente a non utilizzarli in maniera comunemente considerata inopportuna (ad esempio per diffondere contenuti osceni, illegali, offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti altrui).

I Contenuti dell'utente non sono forniti da Philips, e l'azienda non avalla le opinioni, le raccomandazioni o i consigli in essi espressi. I contenuti condivisi sono inoltre utilizzati da Philips per propri fini, anche a carattere commerciale. Se l'utente non è favorevole a queste modalità di utilizzo, deve procedere con cautela prima di condividere contenuti. Terze parti e relativi costi Quando utilizza i Servizi, è possibile che l'utente usi anche servizi, scarichi software o acquisti prodotti forniti da terze parti. Tali prodotti e servizi di terzi potrebbero essere soggetti a norme e restrizioni diverse dai presenti Termini e l'utente è tenuto a rispettarle nei confronti di suddetti terzi.L'utente si assume la responsabilità per tutti i costi applicati da terze parti, come il suo ISP o operatore mobile, che fornisce i requisiti specifici per poter utilizzare i Servizi. Titolarità e proprietà intellettuale Philips detiene i copyright, marchi, marchi di servizio e diritti sull'immagine commerciale di tutti i materiali e i contenuti visualizzati su e dai Servizi. L'utente non può riprodurre, modificare, creare opere derivate, mostrare, usare tecniche di framing, eseguire, pubblicare, distribuire, divulgare, inviare, trasmettere o diffondere tali materiali o contenuti a terze parti (incluso mostrare o distribuire il materiale tramite siti Web di terze parti) senza il consenso scritto di Philips, fatto salvo per l'utilizzo dei Servizi per gli scopi previsti. Philips si riserva tutti i diritti non espressamente concessi in altro modo dai presenti Termini. Se l'utente invia un commento, suggerimento o qualsiasi altro materiale ("Feedback") a Philips in relazione ai Servizi (esclusi eventuali contenuti illegali), assegna la completa titolarità di tale Feedback a Philips e ci autorizza a utilizzare e implementare il suddetto Feedback in qualsiasi modo, senza alcuna restrizione e senza alcun obbligo di riservatezza, attribuzione o compensazione nei suoi confronti, ovvero concede a Philips una licenza d'uso di tale Feedback senza alcuna restrizione nella misura in cui quanto sopra sia ritenuto inefficace.

Esclusioni di garanzia Il nostro obiettivo è offrire all'utente un'esperienza con i Servizi straordinaria. SIAMO TUTTAVIA CONSAPEVOLI DI ESSERE IN GRADO DI FORNIRE I SERVIZI SOLTANTO "COSÌ COME SONO" E "COSÌ COME DISPONIBILI" E NON SI GARANTISCONO LA TEMPESTIVITÀ E I RISULTATI CHE L'UTENTE POTREBBE OTTENERE DAI SERVIZI. Ciò è dovuto, tra le altre cause, al fatto che la disponibilità dei Servizi dipende anche da circostanze esterne come il computer, il dispositivo mobile, il cablaggio domestico, la rete Wi-Fi, il fornitore di servizi Internet e il gestore di telefonia mobile, su cui Philips non ha alcuna influenza. Pertanto, Philips non può garantire quanto segue relativamente ai Servizi: disponibilità, tempi di attività, precisione dei risultati, accuratezza dei dati, archiviazione dei dati, accessibilità in tutti i Paesi, affidabilità di qualsiasi notifica risultante, ogni specifico livello di risparmio o altro vantaggio economico. Limitazioni di responsabilità Nonostante nutriamo la massima fiducia nei nostri Servizi, esiste sempre la possibilità che qualcosa non funzioni come dovrebbe. Nella spiacevole eventualità in cui i Servizi non funzionino o i contenuti vadano persi, preghiamo l'utente di accettare le nostre più sentite scuse. Siamo consapevoli che si tratti di un inconveniente che può arrecare disagio. Purtroppo, nella misura massima consentita dalla legge vigente, non possiamo accettare alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall'utilizzo dei Servizi da parte dell'utente. IN NESSUNA CIRCOSTANZA SAREMO RESPONSABILI PER IMPORTI SUPERIORI ALLE TARIFFE CORRISPOSTE IN RELAZIONE AI SERVIZI. Comunicazione formale Potremo occasionalmente aggiornare i presenti Termini. In questo caso, informeremo l'utente tramite Comunicazione formale. Nel caso in cui apportassimo una modifica di notevole entità in punti importanti dei presenti Termini (modifica materiale), possiamo avvisare l'utente di tale modifica in modo più visibile. Ad esempio, possiamo evidenziare temporaneamente le sezioni nuove o modificate dei presenti Termini, inserire temporaneamente un avviso ben visibile nell'App, oppure aggiungere in via temporanea il termine "Aggiornamento" al titolo di questi Termini e/o a qualsiasi collegamento ipertestuale che rimandi ad essi. In alcuni casi, possiamo anche inviare all'utente un'e-mail o altra comunicazione per informarlo delle modifiche e delle scelte a sua disposizione o delle azioni che può intraprendere prima che le modifiche diventino effettive. L'assenza di azioni o l'utilizzo ininterrotto dei Servizi da parte dell'utente, in seguito a tali avvisi o notifiche, o l'accettazione di eventuali modifiche per le quali è richiesta la sua approvazione preventiva, comporterà l'accettazione da parte dell'utente delle suddette modifiche. Legge applicabile Nella misura consentita dalle leggi in vigore, le presenti condizioni di utilizzo saranno disciplinate, interpretate e regolate in forza delle leggi dei Paesi Bassi, a prescindere da eventuali conflitti con disposizioni di legge. I diritti riconosciuti dalle normative a tutela dei consumatori nel Paese di residenza dell'utente non verranno modificati dalla scelta del diritto. Le parti convengono che la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni non si applichi ai presenti Termini. Infine: l'utente dichiara e garantisce di (i) non risiedere in un Paese soggetto a embargo da parte del governo statunitense o designato dal governo statunitense come paese "che supporta il terrorismo"; e di (ii) non essere riportato in alcun elenco del governo statunitense di parti proibite o soggette a restrizioni. Inoltre, concede irrevocabilmente allo store di applicazioni mobili in cui ha acquistato l'App il diritto (che si considererà come accettato) di applicare queste condizioni nei suoi confronti come terzo beneficiario. L'utente accetta di non esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, i Servizi, il Prodotto, il Software del Prodotto, l'App e/o il Software dell'App verso Paesi per i quali la legge statunitense sulla regolamentazione delle esportazioni (United States Export Administration Act) oppure altre leggi o regolamenti analoghi degli Stati Uniti esigano una licenza per l'esportazione o un'autorizzazione governativa di altro tipo, a meno che non sia stata preventivamente ottenuta l'idonea autorizzazione o licenza per l'esportazione.

ALLEGATO I

TERMINI AGGIUNTIVI APPLICABILI AGLI UTENTI DI QUESTI SERVIZI NELL'UNIONE EUROPEA

Nella misura in cui il Regolamento (UE) 2023/2854 (il "Regolamento sui dati dell'UE") si applica alle Parti in relazione ai Servizi e i Servizi o una parte di essi si qualifica come Prodotto connesso e/o Servizio correlato ai sensi del Regolamento sui dati dell'UE, si applicheranno i seguenti termini.



Definizioni

I termini con iniziale maiuscola utilizzati nella presente clausola (ad esempio Titolare dei dati, Utente, Prodotto connesso, Servizio correlato, Dati del Prodotto, Dati del Servizio correlato) avranno il significato loro attribuito nel Regolamento sui dati dell'UE.



Ruoli delle Parti

Philips agisce in qualità di Titolare dei dati del Prodotto connesso e/o del Servizio correlato in questione.



Ai fini dei presenti Termini, se si è utenti dell'app, si è considerati Utenti ai sensi del Regolamento sui dati dell'UE, con il diritto di accedere sia ai Dati del Prodotto che ai Dati del Servizio correlato, ove rilevante.



Per i dettagli sulle categorie di informazioni che si qualificano come Dati del Prodotto e/o Dati del Servizio Correlato applicabili a questi Servizi, fare riferimento alla documentazione fornita da Philips in relazione ai Servizi.



Accesso ai Dati

Se non si ha già accesso diretto ai propri Dati del Prodotto e/o ai Dati del Servizio correlato, è possibile richiedere l'accesso a Dati del Prodotto o Dati del Servizio correlato specifici ai sensi del presente Contratto. Qualsiasi richiesta di questo tipo deve essere presentata per iscritto e deve includere: (i) la base giuridica e la motivazione della richiesta e (ii) informazioni sufficienti per consentire a Philips di verificare l'identità dell'Utente in relazione al Prodotto connesso o al Servizio correlato in questione.



Condizioni e limitazioni alla divulgazione dei dati

Se viene presentata una richiesta di accesso ai dati legalmente valida, Philips può, a propria discrezione, rifiutare la richiesta o sospendere la condivisione dei dati in corso (se già avviata) in uno dei seguenti casi:



a. Problemi relativi ai dati personali: i) i dati richiesti contengono dati personali e ii) l'Utente non è l'interessato e iii) Philips determina che non vi sono valide basi giuridiche ai sensi della legge applicabile sulla protezione dei dati per rendere disponibili i dati personali.



b. Protezione dei segreti commerciali: i) Philips ritiene che i dati richiesti siano qualificabili come segreto commerciale ai sensi della legge applicabile e ii) la loro divulgazione potrebbe ragionevolmente causare gravi danni economici a Philips o a un terzo titolare di un segreto commerciale di terzi; iii) le Parti non sono in grado, nonostante gli sforzi in buona fede, di raggiungere un accordo su adeguate misure di protezione tecniche e organizzative.



Se Philips accetta di divulgare Dati del Prodotto o Dati del Servizio correlato che contengono dati personali o segreti commerciali, oltre a qualsiasi termine e condizione stabiliti in un accordo separato, l'Utente dovrà: i) implementare e mantenere misure legali, tecniche e organizzative appropriate per garantire la riservatezza, l'integrità e il trattamento lecito di tali dati; ii) astenersi dal divulgare tali dati a terzi senza la previa autorizzazione scritta di Philips; iii) rimanere pienamente responsabile per qualsiasi utilizzo, divulgazione o violazione non autorizzati; iv) non modificare, disabilitare o eludere alcuna misura di protezione tecnica implementata da Philips.



Se Philips accetta di divulgare i Dati del Prodotto o i Dati del Servizio correlato, l'Utente può utilizzare tali dati esclusivamente per scopi legittimi e in conformità al presente Contratto. L'Utente accetta espressamente di non: i) utilizzare i dati per sviluppare o supportare lo sviluppo di prodotti o servizi che competono con i prodotti o servizi di Philips, né condividere i dati con terze parti a tale scopo; ii) utilizzare i dati per ricavare informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione di Philips; iii) sfruttare vulnerabilità o lacune nell'infrastruttura di Philips per ottenere accesso non autorizzato ai dati; iv) condividere i dati con terze parti che detengono un controllo significativo sull'accesso ai mercati o alle piattaforme digitali; v) utilizzare i dati in qualsiasi modo che violi gli obblighi legali o normativi applicabili.



Utilizzo dei Dati

Con la presente l'Utente autorizza Philips e le sue affiliate a utilizzare tutti i Dati del Prodotto o i Dati del Servizio correlato prontamente disponibili per i seguenti scopi:

a. esecuzione di qualsiasi contratto con l'Utente o attività correlate a tale Contratto;

b. fornitura di supporto (ad es. manutenzione, risoluzione dei problemi), garanzia o servizi simili o valutazione dei reclami dell'Utente o di terzi (ad es. riguardanti malfunzionamenti) relativi ai Servizi;

c. monitoraggio e mantenimento del funzionamento, della sicurezza e della protezione del Prodotto, del Servizio e/o della proprietà intellettuale in esso contenuti e garanzia del controllo di qualità;

d. rispetto delle leggi applicabili, compresi gli obblighi imposti a Philips in qualità di produttore del Prodotto ai sensi delle normative e degli standard specifici del prodotto e del settore.

e. miglioramento del funzionamento di qualsiasi prodotto o servizio offerto da Philips;

f. sviluppo di nuovi prodotti o servizi, tra cui soluzioni di intelligenza artificiale (IA), sviluppati da Philips, da terze parti che agiscono per conto di Philips o in collaborazione con altre parti o tramite società specializzate (come joint venture);

g. convalida delle prestazioni del prodotto o del servizio e comprova delle affermazioni tecniche o di marketing;

h. generazione di dati anonimizzati o aggregati o creazione di dati derivati, per qualsiasi scopo lecito (anche allo scopo di rendere tali dati disponibili a terzi).

i. condivisione di questi dati con terze parti a condizione che: i) la terza parte utilizzi i dati solo per supportare Philips nel raggiungimento degli scopi sopra elencati, o per perseguire tali scopi insieme a Philips; e ii) Philips stipuli contratti vincolanti che impongono alla terza parte di: utilizzare i dati solo per gli scopi concordati, proteggere i dati con adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative e non condividerli ulteriormente. Philips potrà sempre avvalersi di fornitori di servizi, quali cloud computing, hosting o servizi simili, per raggiungere gli scopi concordati sopra elencati.

Philips si impegna ad applicare misure di protezione adeguate per i dati, ragionevoli nelle circostanze, tenendo conto dello stato della scienza e della tecnologia e dei costi associati alle misure di protezione.