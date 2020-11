Se il tuo prodotto non rientra in queste casistiche, non è necessaria alcuna azione da parte tua: il baby monitor in tuo possesso non è coinvolto nel richiamo.

Se invece il tuo prodotto è potenzialmente coinvolto, ti invitiamo a:

Non utilizzare il baby monitor, scollegandolo dalla presa elettrica e rimuovendo l’alimentatore dall’unità genitore;

qui. Ti verrà richiesto di recarti presso il centro con il prodotto in tuo possesso per avviare la procedura di rimborso. Identificare il Centro di Assistenza Autorizzato a te più vicino cliccando. Ti verrà richiesto di recarti presso il centro con il prodotto in tuo possesso per avviare la procedura di rimborso.

In caso di ulteriori chiarimenti, puoi contattare il Customer Care al numero 0245281152*.

Lunedì – Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00

*chiamata nazionale

Escluse le festività

* Potrebbero essere applicati costi addizionali se previsti dal tuo pian tariffario

Per offrirti un servizio più veloce, ti chiediamo cortesemente di avere il prodotto con te quando ci contatti.

Ti ringraziamo per la collaborazione e ci scusiamo per eventuali inconvenienti.