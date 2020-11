Consigliamo di selezionare la consegna a domicilio, piuttosto che in un punto di raccolta. Le misure di prevenzione del governo locale stanno portando alla chiusura di tutte le attività di vendita al dettaglio (negozi, ristoranti, bar, pub) per un tempo indefinito. Molti punti di raccolta stanno chiudendo, quindi non possiamo garantire che il punto più vicino alla tua zona sia operativo. Se si dovesse selezionare la consegna in un punto di raccolta temporaneamente chiuso, il pacco verrà lasciato in giacenza presso UPS e sarà poi necessario contattare UPS stessa per la consegna a domicilio.