I Dati combinati vengono utilizzati per migliorare il contenuto, la funzionalità e la fruibilità dell'App, del Dispositivo/i e dei Servizi, nonché per sviluppare nuovi prodotti e servizi. In questo caso, riteniamo che il trattamento dei Dati combinati dell’utente sia basato sul nostro legittimo interesse. Se l'utente acconsente a ricevere comunicazioni promozionali personalizzate sui nostri prodotti, servizi, eventi e promozioni sulla base delle sue preferenze e del suo comportamento online, è possibile che gli vengano inviate comunicazioni di

marketing e promozionali via e-mail e tramite altri canali digitali, tra cui app mobili e social media. Al fine di adattare le comunicazioni alle preferenze e ai comportamenti personali e offrire un'esperienza più pertinente e personalizzata, possiamo analizzare i Dati combinati dell'utente. È possibile rinunciare e annullare l'iscrizione a tali comunicazioni in qualsiasi momento.

If you consent to receiving promotional communications about Philips products, services, events and promotions that may be relevant to you based on your preferences and online behavior, we may send you marketing and promotional communications via email, phone and other digital channels, such as mobile apps and social media. To be able to tailor the communications to your preferences and behavior and provide you with a more relevant and personalized experience, we may analyze your Combined Data. You may opt-out and unsubscribe from such communications at any time. Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.