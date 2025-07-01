Assistenza Philips
La connessione tra l'unità bambino e l'app spesso si perde
Se la connessione tra l'unità bambino e l'app Philips Avent Baby Monitor+ non è soddisfacente, seguire i passaggi riportati di seguito per migliorarla.
- Verificare che la connessione Wi-Fi sia forte e stabile. Verificare la potenza del segnale Wi-Fi nella pagina delle impostazioni dell'app. Il funzionamento ottimale si ottiene quando è visualizzato "Eccellente" o "Buono". In alternativa, utilizzare un ripetitore Wi-Fi per ottenere un segnale più forte.
- Assicurarsi di utilizzare l'ultima versione dell'app Philips Avent Baby Monitor+. In caso contrario, aggiornare l'app sullo smartphone.
- Riavviare l'app Philips Avent Baby Monitor+ sullo smartphone.
- Riavviare il modem e/o il router.
- Riavviare l'unità bambino premendo il pulsante on/off.
Si riscontrano ancora problemi di connessione? Se nessuno di questi suggerimenti risolve il problema, contattare Philips
.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCD971/26 , SCD973/26 , SCD974/26 .