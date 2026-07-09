È impossibile trovare l'adattatore/caricatore USB per il prodotto Philips

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Tenere inoltre presente che l'adattatore potrebbe avere nomi e numeri di modello diversi nelle varie versioni del sito Web di Philips (ad esempio, "alimentatore UE" o "CP1607/01"). Controllare la descrizione del prodotto e, se viene menzionato "HQ87", si tratta dell'adattatore corretto per il prodotto.