È impossibile trovare l'adattatore/caricatore USB per il prodotto Philips
Se non si riesce a trovare l'adattatore/caricatore USB per il proprio dispositivo Philips, fare riferimento alle informazioni riportate di seguito.
Queste informazioni si riferiscono all'adattatore HQ87 per il collegamento di un cavo di ricarica USB-A a una presa di corrente. È adatto ai dispositivi Philips per la rasatura, la cura del corpo e la bellezza dotati di cavo di ricarica USB (inclusi rasoi, OneBlade, rasoi da donna e rifinitori all-in-one).
La disponibilità varia da luogo a luogo, quindi scegliere la sezione corretta per il proprio paese.
Se si vive negli Stati Uniti, fare clic qui per richiedere un adattatore. È necessario inserire il numero di modello completo (comprese le cifre dopo la barra). Il numero è riportato sulla confezione o sulla ricevuta/fattura del prodotto.
Se si vive in Canada, contattare Philips telefonicamente per richiedere un adattatore. Indicare che è necessario un adattatore USB HQ87 per il prodotto.
Se si vive in Europa, Asia, Africa, America (esclusi USA e Canada) o Oceania, fare clic qui e cercare "HQ87" o "adattatore USB da parete" nella barra di ricerca in cima alla pagina. La barra di ricerca nella parte superiore di questa pagina è ottimizzata per individuare le informazioni di supporto sui prodotti. Pertanto, è importante fare clic sul link fornito e utilizzare la funzione di ricerca sulla nuova pagina, non su questa.
Tenere inoltre presente che l'adattatore potrebbe avere nomi e numeri di modello diversi nelle varie versioni del sito Web di Philips (ad esempio, "alimentatore UE" o "CP1607/01"). Controllare la descrizione del prodotto e, se viene menzionato "HQ87", si tratta dell'adattatore corretto per il prodotto.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:HS7980/15 , HS9980/15 , HS5980/15 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›