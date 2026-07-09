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È impossibile trovare l'adattatore/caricatore USB per il prodotto Philips

Se non si riesce a trovare l'adattatore/caricatore USB per il proprio dispositivo Philips, fare riferimento alle informazioni riportate di seguito. 

Queste informazioni si riferiscono all'adattatore HQ87 per il collegamento di un cavo di ricarica USB-A a una presa di corrente. È adatto ai dispositivi Philips per la rasatura, la cura del corpo e la bellezza dotati di cavo di ricarica USB (inclusi rasoi, OneBlade, rasoi da donna e rifinitori all-in-one).

La disponibilità varia da luogo a luogo, quindi scegliere la sezione corretta per il proprio paese.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HS7980/15 , HS9980/15 , HS5980/15 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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