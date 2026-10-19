La temperatura del caffè della macchina da caffè Philips Barista Brew non è abbastanza calda

Un altro motivo per cui si può abbassare la temperatura del caffè è l'accumulo di calcare nella macchina. Le istruzioni dettagliate su come rimuovere il calcare dalla macchina da caffè Philips Barista Brew sono disponibili nel nostro articolo "Come si rimuove il calcare dalla macchina da caffè Philips Barista Brew?" e nel manuale dell'utente.



Se queste operazioni non risolvono il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.

