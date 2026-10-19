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La temperatura del caffè della macchina da caffè Philips Barista Brew non è abbastanza calda

Per migliorare la temperatura del caffè della macchina da caffè Philips Barista Brew, guardare il video e leggere il nostro articolo riportato di seguito.
 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: PSA3218/01, PSA3218/10, PSA3228/01. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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