La temperatura del caffè della macchina da caffè Philips Barista Brew non è abbastanza calda
Per migliorare la temperatura del caffè della macchina da caffè Philips Barista Brew, guardare il video e leggere il nostro articolo riportato di seguito.
Regolare la temperatura su un'impostazione più alta può migliorare la temperatura del caffè. Le istruzioni dettagliate sono disponibili nel nostro articolo "Come si regolano le impostazioni della macchina da caffè Philips Barista Brew?" e nel manuale dell'utente.
Erogando un espresso doppio senza utilizzare polvere di caffè è possibile preriscaldare la macchina e la tazza.
La temperatura del caffè si riduce sempre quando si aggiunge latte freddo o schiuma di latte ottenuta con il vapore.
Un altro motivo per cui si può abbassare la temperatura del caffè è l'accumulo di calcare nella macchina. Le istruzioni dettagliate su come rimuovere il calcare dalla macchina da caffè Philips Barista Brew sono disponibili nel nostro articolo "Come si rimuove il calcare dalla macchina da caffè Philips Barista Brew?" e nel manuale dell'utente. Se queste operazioni non risolvono il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:PSA3218/01, PSA3218/10, PSA3228/01. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›