Perché le spie LED dell'aspirapolvere cordless Philips 7000 o 8000 non si accendono?
I motivi per cui le spie LED dell'aspirapolvere cordless Philips 7000 o 8000 non si accendono possono essere diversi. Di seguito sono riportate alcune istruzioni per poter risolvere il problema autonomamente.
È possibile controllare dal menu sul display se le spie LED sono spente. Se non si conferma la scelta di accendere le spie LED con il pulsante menu, queste rimarranno spente (vedere l'immagine). Per trovare la funzione e attivare le spie LED, vedere i passaggi e il video riportati di seguito:
Premere il pulsante menu e attivare/disattivare la funzione di illuminazione.
Confermare premendo nuovamente il pulsante menu.
Per modificare la luminosità, scorrere i livelli disponibili con i pulsanti "+" e "-" e confermare premendo nuovamente il pulsante menu. Sono disponibili tre diverse opzioni: molto luminosa, luminosa e senza luce.
Di seguito è riportato il video "Come utilizzare l'aspirapolvere cordless Philips Aqua (Plus)" che spiega come attivare le spie LED (a 0:15-0:33)
Nota: il titolo del video include la serie 8000, ma si applica alla serie 7000 che ha lo stesso menu.
Le spie LED sugli accessori si accendono solo quando si collega la bocchetta a lancia (1), l'utensile combinato (2), la bocchetta per la tappezzeria (3) o la spazzola morbida (4) direttamente all'impugnatura. Le spie LED non si accendono quando si collegano gli accessori al tubo. Assicurarsi che le spie LED siano accese nel menu, come spiegato nella prima parte di questo articolo.
Nota:
solo le spie LED della bocchetta principale funzionano sia sul tubo che sull'impugnatura.
La spazzola Mini Turbo (5) non è dotata di spia.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:XC7053/01, XC7055/01, XC8055/01. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›