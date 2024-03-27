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Perché le spie LED dell'aspirapolvere cordless Philips 7000 o 8000 non si accendono?

I motivi per cui le spie LED dell'aspirapolvere cordless Philips 7000 o 8000 non si accendono possono essere diversi. Di seguito sono riportate alcune istruzioni per poter risolvere il problema autonomamente.
 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: XC7053/01, XC7055/01, XC8055/01. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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