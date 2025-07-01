Assistenza Philips
La connessione tra l'unità bambino e l' unità genitore si perde spesso
Se di tanto in tanto si perde la connessione tra l'unità bambino e l'unità genitore, o se si verificano interruzioni audio, seguire i passaggi riportati di seguito per risolvere il problema.
- Provare in un'altra posizione. Probabilmente l'unità bambino e l'unità genitore si trovavano vicine al limite massimo della portata di funzionamento oppure si sono verificate interferenze da altri dispositivi wireless a 2,4 GHz.
- Ridurre la distanza tra l'unità bambino e l'unità genitore o spegnere gli altri dispositivi wireless a 2,4 GHz (laptop, telefoni cellulari, forni a microonde, ecc.). Possono essere necessari fino a 15 secondi per ristabilire il collegamento tra le unità.
- Riavviare l'unità bambino e l'unità genitore.
- Controllare la potenza del segnale del router Wi-Fi dell'unità bambino sull'app Baby Monitor+ Il funzionamento ottimale si ottiene quando è visualizzato "Eccellente" o "Buono". Se il segnale è debole, avvicinare il router Wi-Fi all'unità bambino o utilizzare un ripetitore Wi-Fi per garantire una connessione buona e stabile e ottenere prestazioni ottimali.
- Ripristinare il router e il modem. Scollegarli, attendere circa 10 secondi e ricollegarli.
Per garantire una connessione stabile, in particolare durante le ore notturne, assicurarsi che l'unità bambino sia collegata alla presa di corrente con un adattatore adeguato. Per prestazioni di ricarica ottimali, utilizzare sempre l'adattatore in dotazione.
- Se si utilizza la modalità diretta, provare la modalità automatica o il contrario. Testare e stabilire la modalità più adatta alle proprie esigenze.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCD971/26 , SCD973/26 , SCD974/26 .