La connessione tra l'unità bambino e l'unità genitore si interrompe spesso

Se la connessione tra l'unità bambino e l'unità genitore si interrompe frequentemente, il problema potrebbe essere dovuto alla distanza tra le due unità o alla presenza di ostacoli nell'abitazione.

Provare la procedura seguente:

Verificare che l'unità bambino sia collegata all'alimentazione. Durante l'uso, l'unità bambino deve rimanere collegata a una fonte di alimentazione. Avvicinare l'unità bambino e l'unità genitore. Il baby monitor ha una portata di funzionamento massima di 50 metri al chiuso, ma la portata effettiva dipende dalle condizioni ambientali. Verificare che non vi siano ostacoli tra le unità. Pareti e materiali come cemento armato o metallo possono ridurre significativamente la portata di funzionamento. Assicurarsi che l'antenna sia in posizione verticale. L'unità genitore è dotata di un'antenna ripiegabile per il collegamento wireless con l'unità bambino. Riavviare i dispositivi. Questa operazione può contribuire a risolvere eventuali problemi di connessione. Per riavviare l'unità bambino: Premere il pulsante on/off per 1 secondo per spegnerla. Attendere alcuni minuti. Tenere premuto il pulsante on/off per 2 secondi per accenderla.

Per riavviare l'unità genitore: Tenere premuto il pulsante on/off per 2 secondi per spegnerla. Attendere alcuni minuti. Tenere premuto il pulsante on/off per 2 secondi per riaccenderla.

Reimpostare le unità Se il problema di connessione persiste, potrebbe essere utile eseguire un ripristino hardware. Per eseguire il ripristino hardware dell’unità bambino: Scollegarla dalla fonte di alimentazione. Attendere alcuni secondi. Ricollegarla alla fonte di alimentazione per riaccenderla.

Per eseguire il ripristino hardware dell’unità genitore: Scollegare il cavo USB-C. Se collegata all’alimentazione, l’unità genitore non eseguirà il ripristino. Tenere premuto il pulsante on/off per 10 secondi. L'unità genitore verrà riavviata, quindi si riaccenderà automaticamente.



Se sono state eseguite queste operazioni e il problema persiste, è possibile ricevere assistenza. Contattare il servizio di assistenza per ricevere supporto individuale da uno dei nostri esperti.