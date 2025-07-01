La connessione tra l'unità bambino e l'unità genitore si interrompe spesso

Se di tanto in tanto si perde la connessione tra l'unità bambino e l'unità genitore, o se si verificano interruzioni dell'audio, seguire i passaggi riportati di seguito per risolvere il problema.
Provare in un'altra posizione. Probabilmente l'unità bambino e l'unità genitore si trovavano vicine al limite massimo della portata di funzionamento oppure si sono verificate interferenze da altri dispositivi wireless a 2,4 GHz.
Ridurre la distanza tra l'unità bambino e l'unità genitore o spegnere gli altri dispositivi wireless a 2,4 GHz (laptop, telefoni cellulari, forni a microonde, ecc.). Possono essere necessari fino a 15 secondi per ristabilire il collegamento tra le unità.
Riavviare l'unità bambino e l'unità genitore.
Controllare la potenza del segnale del router Wi-Fi dell'unità bambino sull'app Baby Monitor+. Il funzionamento ottimale si ottiene quando è visualizzato "Eccellente" o "Buono". Se il segnale Wi-Fi è debole, avvicinare il router Wi-Fi all'unità bambino o utilizzare un ripetitore Wi-Fi per garantire una connessione buona e stabile e ottenere prestazioni ottimali.
Ripristinare il router e il modem. Scollegarli, attendere circa 10 secondi e ricollegarli.
Per garantire una connessione stabile, in particolare durante la notte, assicurarsi che l'unità bambino sia collegata alla presa di corrente con un alimentatore adeguato. Per prestazioni di ricarica ottimali, utilizzare sempre l'adattatore in dotazione.
Se si utilizza la modalità Direct, provare la modalità Auto o Direct + WLAN, oppure viceversa. Testare e stabilire la modalità più adatta alle proprie esigenze.
Se la connessione tra l'unità bambino e l'unità genitore si interrompe frequentemente, il problema potrebbe essere dovuto alla distanza tra le due unità o alla presenza di ostacoli nell'abitazione.
Provare la procedura seguente:
Verificare che l'unità bambino sia collegata all'alimentazione. Durante l'uso, l'unità bambino deve rimanere collegata a una fonte di alimentazione.
Avvicinare l'unità bambino e l'unità genitore. Il baby monitor ha una portata di funzionamento massima di 50 metri al chiuso, ma la portata effettiva dipende dalle condizioni ambientali.
Verificare che non vi siano ostacoli tra le unità. Pareti e materiali come cemento armato o metallo possono ridurre significativamente la portata di funzionamento.
Assicurarsi che l'antenna sia in posizione verticale. L'unità genitore è dotata di un'antenna ripiegabile per il collegamento wireless con l'unità bambino.
Riavviare i dispositivi. Questa operazione può contribuire a risolvere eventuali problemi di connessione.
Per riavviare l'unità bambino:
Premere il pulsante on/off per 1 secondo per spegnerla.
Attendere alcuni minuti.
Tenere premuto il pulsante on/off per 2 secondi per accenderla.
Per riavviare l'unità genitore:
Tenere premuto il pulsante on/off per 2 secondi per spegnerla.
Attendere alcuni minuti.
Tenere premuto il pulsante on/off per 2 secondi per riaccenderla.
Reimpostare le unità Se il problema di connessione persiste, potrebbe essere utile eseguire un ripristino hardware.
Per eseguire il ripristino hardware dell’unità bambino:
Scollegarla dalla fonte di alimentazione.
Attendere alcuni secondi.
Ricollegarla alla fonte di alimentazione per riaccenderla.
Per eseguire il ripristino hardware dell’unità genitore:
Scollegare il cavo USB-C. Se collegata all’alimentazione, l’unità genitore non eseguirà il ripristino.
Tenere premuto il pulsante on/off per 10 secondi.
L'unità genitore verrà riavviata, quindi si riaccenderà automaticamente.
Se sono state eseguite queste operazioni e il problema persiste, è possibile ricevere assistenza. Contattare il servizio di assistenza per ricevere supporto individuale da uno dei nostri esperti.
Ci dispiace che queste soluzioni non abbiano risolto il problema, ma possiamo comunque fornire assistenza. Contattare il servizio di assistenza per ricevere supporto individuale da uno dei nostri esperti.
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