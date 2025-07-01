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La connessione tra l'unità bambino e l'unità genitore si interrompe spesso

In caso di problemi di connessione tra l’unità bambino e l’unità genitore del baby monitor Philips Avent, di seguito è riportata una guida che può aiutare a migliorare la connessione.

Innanzitutto, assicurarsi di conoscere il modello del prodotto. In caso di dubbi, consultare questa guida per individuare il numero di modello del prodotto.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCD971/26, SCD973/26, SCD974/26. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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