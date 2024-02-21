Philips Airfryer non è presente nell'elenco dei dispositivi dell'app HomeID

Nell'app HomeID, il numero di modello del dispositivo viene abbreviato con una "x". Ad esempio, se si dispone del modello Philips Airfryer HD9650, nell'app è possibile selezionare HD965x.



Se il modello del dispositivo non è presente nell'elenco, è possibile che quel modello di Airfryer non sia ancora stato lanciato sul mercato nel Paese in questione. In tal caso, contattare il servizio di assistenza postvendita.