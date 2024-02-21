Philips Airfryer non è presente nell'elenco dei dispositivi dell'app HomeID
Per scoprire come trovare il modello di un determinato dispositivo Philips Airfryer nell'elenco dell'app HomeID, consultare l'articolo di seguito.
Nell'app HomeID, il numero di modello del dispositivo viene abbreviato con una "x". Ad esempio, se si dispone del modello Philips Airfryer HD9650, nell'app è possibile selezionare HD965x.
Se il modello del dispositivo non è presente nell'elenco, è possibile che quel modello di Airfryer non sia ancora stato lanciato sul mercato nel Paese in questione. In tal caso, contattare il servizio di assistenza postvendita.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›