Sotto il gruppo infusore della macchina da caffè Saeco è presente polvere di caffè

La polvere di caffè può finire sotto o intorno al gruppo infusore se il gruppo infusore e i suoi componenti non sono ben lubrificati. Seguire i passaggi riguardo i componenti del gruppo infusore che necessitano di essere lubrificati:

1. Spegnere la macchina da caffè, quindi attendere che sia completamente spenta e che non vengano emessi ulteriori suoni (sono necessari circa 15-20 secondi)

2. Rimuovere il gruppo infusore dalla macchina e sciacquarlo sotto acqua corrente tiepida. Lasciarlo asciugare all'aria

3. Applicare uno strato sottile di lubrificante intorno al pistone del gruppo infusore

4. Applicare uno strato sottile di lubrificante intorno all'albero motore sulla parte inferiore del gruppo infusore

5. Applicare uno strato sottile di lubrificante alle guide su entrambi i lati.

Nota: Per lubrificare il gruppo infusore, utilizzare il lubrificante Philips/Saeco HD5061.