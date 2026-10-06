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La macchina da caffè Saeco fa un rumore strano

Se la macchina da caffè Saeco produce un rumore forte o insolito, vedere di seguito le possibili cause e soluzioni.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SM8780/00, SM8885/00, SM8889/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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