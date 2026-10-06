La macchina da caffè Saeco fa un rumore strano

Se nella macchina da caffè Saeco è presente aria intrappolata, la macchina produce un forte rumore e l'acqua non viene aspirata dal serbatoio all'interno della macchina.
Per risolvere questo problema, seguire i passaggi riportati di seguito:
1. Spegnere la macchina
2. Svuotare il serbatoio dell'acqua e rimuovere il filtro AquaClean (o qualsiasi altro filtro dell'acqua)
3. Riempire il serbatoio di acqua e reinserirlo nella posizione corretta
4. Accendere nuovamente la macchina. Quando la macchina si è riscaldata, selezionare acqua calda ed erogare 2-3 tazze di acqua calda
Se si utilizza un filtro AquaClean, seguire questi passaggi aggiuntivi per essere certi che il filtro sia pronto e installato correttamente per l'uso:
1. Scuotere il filtro AquaClean per 5 secondi
2. Immergere il filtro capovolto in un recipiente con acqua finché non sono più visibili bolle d'aria
3. Riposizionare il filtro nel serbatoio dell'acqua e riempire quest'ultimo di acqua
4. Riavviare la macchina spegnendola e riaccendendola
5. Selezionare acqua calda ed erogare 2-3 tazze di acqua calda
Tenere presente che se è stato utilizzato il filtro AquaClean per più di 3 mesi, questo deve essere sostituito in quanto potrebbe essere ostruito.