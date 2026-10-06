La macchina da caffè Saeco non macina i chicchi di caffè.

Per risolvere questo problema: rimuovere l'ostruzione dell'imbuto del caffè con l'impugnatura di un cucchiaio e pulire con un aspirapolvere seguendo questi passaggi:



1. Spegnere l’apparecchio e attendere che non vengano emessi ulteriori suoni (possono essere necessari fino a 15-20 secondi).

2. Rimuovere il gruppo infusore

3. Aprire il coperchio dell'imbuto del caffè pre-macinato e inserire l'impugnatura del cucchiaio nell'imbuto. Nota: se non è presente alcun imbuto del caffè pre-macinato, inserire l'impugnatura del cucchiaio nell'imbuto del caffè dal basso

4. Spostare l'impugnatura verso l'alto e verso il basso fino a quando il caffè macinato che crea ostruzione non cade. Nota: Potrebbe essere necessario esercitare una leggera forza.

5. Rimuovere tutto il caffè macinato caduto con un aspirapolvere

6. A questo punto, posizionare l'aspirapolvere sull'uscita dell'imbuto del caffè e coprire con la mano l'imbuto del caffè premacinato. Oppure, viceversa, posizionare l'aspirapolvere sulla parte superiore e coprire il fondo.

7. Riposizionare il gruppo infusore, riaccendere la macchina e preparare un espresso.

8. Dopo la preparazione, controllare che nell'imbuto non vi sia caffè macinato. In caso contrario, ripetere la procedura di sblocco



Per evitare che l'imbuto del caffè si ostruisca:

Non versare/rovesciare acqua nel contenitore del caffè in grani

Pulire l'imbuto del caffè ogni settimana.