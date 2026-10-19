Il caffè preparato con la macchina Saeco è annacquato
L'erogazione di caffè annacquato da parte della macchina da caffè Saeco può avere diverse cause. Controllare di seguito le cause possibili e le relative soluzioni.
Se questa è la prima volta che si usa la macchina da caffè, è normale che il primo caffè preparato sia annacquato, poiché il sistema si sta ancora calibrando. Provare a preparare qualche altra tazza di caffè per ottimizzare l'estrazione del caffè con la compattezza del caffè macinato.
È importante risciacquare il gruppo infusore ogni settimana, poiché un filtro del gruppo infusore sporco può incidere negativamente sul flusso dell'acqua e sul gusto del caffè.
Per pulirlo, seguire i passaggi riportati sotto o guardare il nostro video tutorial: 1. Spegnere la macchina e attendere che sia completamente spenta e non emetta più alcun rumore (questo richiede circa 15-20 secondi) 2. Aprire lo sportello di pulizia e rimuovere il gruppo infusore premendo il pulsante "PUSH" verso destra, tenendolo premuto e tirando verso di sé. 3. Sciacquare a fondo il gruppo infusore con acqua tiepida e lasciarlo asciugare all'aria prima di reinserirlo
È possibile che durante l'impostazione del macinacaffè su una miscela più fine questo sia stato accidentalmente rovesciato, avvicinando troppo tra loro le due mole. Questo può avere prodotto una macinatura troppo fine che non assorbe l'acqua.
Per risolvere questo problema, è sufficiente reimpostare un livello di macinatura più grossolano ruotando la manopola all'interno del contenitore caffè in grani su un numero più alto o un chicco di caffè più grande.
Le impostazioni dell'aroma, del volume della tazza e del macinacaffè possono influenzare l'intensità del caffè. Si consiglia di provare a variare queste impostazioni.
Ad esempio, per aumentare l'intensità si può scegliere l'impostazione massima dell'aroma, un volume medio della tazza e un'impostazione più fine del macinacaffè.
Aprire il coperchio dello scomparto del caffè pre-macinato per verificare se è ostruito dal caffè macinato. In questo caso è possibile risolvere questo problema seguendo la procedura descritta di seguito: 1. Spegnere la macchina e attendere che sia completamente spenta 2. Rimuovere il gruppo infusore dalla macchina. 3. Aprire il coperchio dello scomparto del caffè pre-macinato e inserirvi l'impugnatura del cucchiaio. 4. Spostare l'impugnatura verso l'alto e verso il basso fino a quando il caffè macinato che crea ostruzione non cade. Se queste soluzioni non risolvono il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:SM8780/00, SM8885/00, SM8889/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›