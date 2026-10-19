Il caffè preparato con la macchina Saeco è annacquato

È importante risciacquare il gruppo infusore ogni settimana, poiché un filtro del gruppo infusore sporco può incidere negativamente sul flusso dell'acqua e sul gusto del caffè.



Per pulirlo, seguire i passaggi riportati sotto o guardare il nostro video tutorial:

1. Spegnere la macchina e attendere che sia completamente spenta e non emetta più alcun rumore (questo richiede circa 15-20 secondi)

2. Aprire lo sportello di pulizia e rimuovere il gruppo infusore premendo il pulsante "PUSH" verso destra, tenendolo premuto e tirando verso di sé.

3. Sciacquare a fondo il gruppo infusore con acqua tiepida e lasciarlo asciugare all'aria prima di reinserirlo

