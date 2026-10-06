La macchina da caffè Saeco non eroga caffè

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Se la macchina Saeco non eroga caffè, ciò può essere dovuto a varie cause, anche se i chicchi di caffè sono macinati.
Di seguito sono riportate alcune soluzioni per risolvere il problema da soli.
Nota: se si utilizza la macchina per la prima volta, è normale che durante la prima preparazione vengano erogate solo poche gocce di caffè. Preparare qualche altra tazza di caffè per ottimizzare l'estrazione del caffè con la compattezza del caffè macinato.
Se è presente aria intrappolata, la macchina produce un forte ronzio e l'acqua non viene aspirata dal serbatoio all'interno della macchina da caffè. Seguire i passaggi riportati di seguito per risolvere questo problema:
1. Spegnere la macchina
2. Svuotare il serbatoio dell'acqua e rimuovere il filtro AquaClean (o qualsiasi altro filtro dell'acqua)
3. Riempire il serbatoio di acqua e reinserirlo nella posizione corretta
4. Accendere nuovamente la macchina. Quando la macchina si è riscaldata, selezionare acqua calda ed erogare 2-3 tazze di acqua calda
Se si utilizza un filtro AquaClean, seguire questi passaggi aggiuntivi per essere certi che il filtro sia pronto e installato correttamente per l'uso:
1. Scuotere il filtro AquaClean per 5 secondi
2. Immergere il filtro capovolto in un recipiente con acqua finché non sono più visibili bolle d'aria
3. Riposizionare il filtro nel serbatoio dell'acqua e riempire quest'ultimo di acqua
4. Riavviare la macchina spegnendola e riaccendendola
5. Selezionare acqua calda ed erogare 2-3 tazze di acqua calda
Nota: Se si è utilizzato il filtro AquaClean per più di 3 mesi, sostituire il filtro, perché potrebbe essere ostruito.
Un gruppo infusore sporco o ostruito può impedire l'erogazione del caffè dalla macchina. È importante risciacquare il gruppo infusore ogni settimana. Seguire i passaggi riportati di seguito o guardare il nostro video tutorial:
Se non viene erogato caffè, il beccuccio di erogazione potrebbe essere ostruito. Per pulirlo è possibile utilizzare uno scovolino o un ago per rimuovere lo sporco.
Quando si utilizza la funzione del caffè pre-macinato per preparare il caffè, la macchina deve essere accesa e pronta per l'uso prima di aggiungere caffè pre-macinato nell'apposito scomparto.
Usare un solo misurino pieno di caffè macinato, utilizzando il cucchiaio in dotazione (e rimuovere l'eccesso). Se si supera la quantità di caffè macinato, il gruppo infusore può riempirsi eccessivamente, causando l'interruzione della preparazione del caffè. La polvere di caffè verrà gettata via e il caffè non verrà erogato.
Quando è stata effettuata l'ultima volta la rimozione del calcare dalla macchina da caffè? Tutte le macchine hanno un'apposita spia del calcare; si consiglia di eseguire la rimozione del calcare non appena la macchina ne indica la necessità. Se non si rimuove il calcare, questo può accumularsi all'interno della macchina da caffè e causarne il malfunzionamento.
Fare riferimento al manuale dell'utente per istruzioni su come rimuovere il calcare dalla macchina da caffè.
Se lo scomparto del caffè pre-macinato è ostruito, il caffè non può essere erogato. Per risolvere questo problema, seguire i passaggi riportati di seguito o i video di istruzioni:
Se la quantità di chicchi di caffè o di acqua è insufficiente quando si prepara il caffè, la preparazione viene interrotta e la polvere di caffè viene gettata via nel recipiente dei fondi di caffè.
Per risolvere questo problema, assicurarsi che sia disponibile una quantità sufficiente di chicchi di caffè o di acqua prima di iniziare la preparazione.
Se queste soluzioni non risolvono il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SM8780/00, SM8885/00, SM8889/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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