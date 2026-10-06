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La macchina da caffè Saeco non eroga caffè

Se la macchina Saeco non eroga caffè, ciò può essere dovuto a varie cause, anche se i chicchi di caffè sono macinati.
Di seguito sono riportate alcune soluzioni per risolvere il problema da soli.

Nota: se si utilizza la macchina per la prima volta, è normale che durante la prima preparazione vengano erogate solo poche gocce di caffè. Preparare qualche altra tazza di caffè per ottimizzare l'estrazione del caffè con la compattezza del caffè macinato.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SM8780/00, SM8885/00, SM8889/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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