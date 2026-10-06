La macchina da caffè Saeco mostra un codice di errore

Il codice E01 indica che il macinacaffè non funziona correttamente perché l'imbuto del caffè è ostruito dal caffè macinato.



Per risolvere questo problema, rimuovere l'ostruzione dall'imbuto del caffè ed eseguire una pulizia approfondita con un aspirapolvere. Attenersi alle seguenti istruzioni:

1. Spegnere la macchina e attendere che sia completamente spenta e non emetta più alcun rumore (questo richiede circa 15-20 secondi)

2. Rimuovere il gruppo infusore.

3. Aprire il coperchio dell'imbuto del caffè pre-macinato e inserire l'impugnatura del cucchiaio nell'imbuto. Se non è presente un imbuto del caffè pre-macinato, inserire l'impugnatura del cucchiaio nell'imbuto del caffè dal basso.

4. Spostare l'impugnatura verso l'alto e verso il basso fino a quando il caffè macinato che crea ostruzione non cade. Potrebbe essere necessario esercitare una leggera forza.

5. Rimuovere tutto il caffè macinato caduto con un aspirapolvere

6. Pulire l'imbuto del caffè aspirando il caffè macinato con un aspirapolvere.

7. Riposizionare il gruppo infusore, riaccendere la macchina e preparare un caffè.

8. Dopo la preparazione, controllare che nell'imbuto non vi sia caffè macinato. In caso contrario, ripetere la procedura di sblocco.

Per evitare che l'imbuto del caffè si ostruisca, fare attenzione a non versare acqua nel contenitore del caffè in grani. È inoltre importante lavare l'imbuto del caffè ogni settimana.

