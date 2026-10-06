La macchina da caffè Saeco mostra un codice di errore

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Se la macchina da caffè Saeco riscontra un errore, si accende un display rosso con un'icona accompagnata da un numero di codice, come 01, 03, 04, 05, 11, 14 o 19. Di seguito sono riportati i significati dei codici di errore con le relative soluzioni.
Tenere presente che se la macchina da caffè mostra altri codici di errore non citati sopra, si consiglia di contattare Philips per ulteriore assistenza, in quanto potrebbe essere necessario un intervento di manutenzione.
Il codice E01 indica che il macinacaffè non funziona correttamente perché l'imbuto del caffè è ostruito dal caffè macinato.
Per risolvere questo problema, rimuovere l'ostruzione dall'imbuto del caffè ed eseguire una pulizia approfondita con un aspirapolvere. Attenersi alle seguenti istruzioni:
1. Spegnere la macchina e attendere che sia completamente spenta e non emetta più alcun rumore (questo richiede circa 15-20 secondi)
2. Rimuovere il gruppo infusore.
3. Aprire il coperchio dell'imbuto del caffè pre-macinato e inserire l'impugnatura del cucchiaio nell'imbuto. Se non è presente un imbuto del caffè pre-macinato, inserire l'impugnatura del cucchiaio nell'imbuto del caffè dal basso.
4. Spostare l'impugnatura verso l'alto e verso il basso fino a quando il caffè macinato che crea ostruzione non cade. Potrebbe essere necessario esercitare una leggera forza.
5. Rimuovere tutto il caffè macinato caduto con un aspirapolvere
6. Pulire l'imbuto del caffè aspirando il caffè macinato con un aspirapolvere.
7. Riposizionare il gruppo infusore, riaccendere la macchina e preparare un caffè.
8. Dopo la preparazione, controllare che nell'imbuto non vi sia caffè macinato. In caso contrario, ripetere la procedura di sblocco.
Per evitare che l'imbuto del caffè si ostruisca, fare attenzione a non versare acqua nel contenitore del caffè in grani. È inoltre importante lavare l'imbuto del caffè ogni settimana.
Quando compare il codice E03, significa che il gruppo infusore contiene troppi detriti e non può funzionare correttamente. Seguire le istruzioni riportate di seguito per risciacquare il gruppo infusore e risolvere il problema.
1. Spegnere la macchina e attendere che sia completamente spenta e non emetta più alcun rumore (questo richiede circa 15-20 secondi).
2. Aprire lo sportello di pulizia e rimuovere il gruppo infusore premendo il pulsante "PUSH" verso destra, tenendolo premuto e tirando verso di sé.
3. Sciacquare a fondo il gruppo infusore con acqua tiepida.
4. Lubrificare il gruppo infusore.
5. Lasciare asciugare all'aria il gruppo infusore, quindi riposizionarlo.
Quando compare il codice E04, significa che il gruppo infusore non è in posizione o non è posizionato correttamente.
Per risolvere questo problema, aprire lo sportello di pulizia della macchina e spingere il gruppo infusore in posizione. Quando è posizionato correttamente si sentirà uno scatto.
Per far uscire l'aria dalla macchina da caffè Saeco, attenersi alle istruzioni riportate di seguito:
1. Spegnere la macchina
2. Svuotare il serbatoio dell'acqua e rimuovere il filtro AquaClean o qualsiasi altro filtro dell'acqua
3. Riempire il serbatoio di acqua e reinserirlo nella posizione corretta
4. Accendere nuovamente la macchina. Quando la macchina si è riscaldata, selezionare acqua calda ed erogare 2-3 tazze di acqua calda
Se si utilizza un filtro AquaClean, seguire questi passaggi aggiuntivi per essere certi che il filtro sia pronto e installato correttamente per l'uso:
1. Scuotere il filtro AquaClean per 5 secondi
2. Immergere il filtro capovolto in un recipiente con acqua finché non sono più visibili bolle d'aria
3. Riposizionare il filtro nel serbatoio dell'acqua e riempire quest'ultimo di acqua
4. Riavviare la macchina spegnendola e riaccendendola
5. Selezionare acqua calda ed erogare 2-3 tazze di acqua calda
Quando compare il codice di errore 14, significa che la macchina da caffè è surriscaldata. Per risolvere questo problema, spegnere la macchina e lasciarla spenta per 30 minuti fino a quando non si sarà raffreddata.
Quando compare il codice di errore 11 o 19, è necessario attendere che la macchina si adatti al passaggio dalla temperatura di trasporto o esterna alla temperatura ambiente. Questo può succedere più spesso durante il periodo invernale, in particolare quando fa freddo e le temperature esterne sono prossime allo zero.
Per risolvere questo problema, spegnere la macchina per 30 minuti e poi riaccenderla.
Un'altra possibile causa di questo errore è che la spina non è collegata correttamente. Controllare con attenzione che la spina sul retro della macchina sia collegata saldamente: Premere la spina finché non è completamente in posizione e assicurarsi che sia inserita in modo corretto nella presa di corrente.
Se la macchina da caffè mostra altri codici di errore oltre a quelli indicati sopra o se queste soluzioni non risolvono il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SM8780/00, SM8885/00, SM8889/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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