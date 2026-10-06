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La macchina da caffè Saeco mostra un codice di errore

Se la macchina da caffè Saeco riscontra un errore, si accende un display rosso con un'icona accompagnata da un numero di codice, come 01, 03, 04, 05, 11, 14 o 19. Di seguito sono riportati i significati dei codici di errore con le relative soluzioni.

Tenere presente che se la macchina da caffè mostra altri codici di errore non citati sopra, si consiglia di contattare Philips per ulteriore assistenza, in quanto potrebbe essere necessario un intervento di manutenzione.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SM8780/00, SM8885/00, SM8889/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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