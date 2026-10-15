L'epilatore Philips è rumoroso

Se durante l'uso l'epilatore Philips risulta rumoroso, non è il caso di preoccuparsi, questo comportamento è del tutto normale. Il rumore è causato dall'apertura e dalla chiusura dei dischi epilatori. Inoltre, i materiali utilizzati per i dischi epilatori sono molto duri per garantire una maggiore durata, rendendo il prodotto un po' rumoroso.
Nel caso in cui l'intensità del rumore dovesse cambiare durante l'uso, è bene verificare se è necessario pulire o mettere in carica l'apparecchio. Guardare il video riportato di seguito per scoprire come utilizzare correttamente l'epilatore sulla pelle asciutta.
Una pressione eccessiva del prodotto sulla pelle potrebbe attivare il sistema di protezione interno del dispositivo. Applicare una pressione eccessiva può causare irritazione cutanea e riscaldamento o spegnimento del dispositivo. Applicare una leggera pressione e non premere eccessivamente sulla pelle.
Durante l'epilazione, tendere la pelle e muovere lentamente la testina epilatoria sulla pelle, per permettere ai dischi di catturare i peli. Per risultati ottimali, muovere l'apparecchio in direzione opposta alla crescita dei peli, assicurandosi che la testina sia sempre a contatto con la pelle.
Controllare sempre che la testina dell'epilatore non sia sporca o danneggiata. Assicurarsi che la batteria sia carica. Guardare il video riportato di seguito per scoprire come utilizzare correttamente l'epilatore sulla pelle bagnata.
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