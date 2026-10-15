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L'epilatore Philips è rumoroso

Se durante l'uso l'epilatore Philips risulta rumoroso, non è il caso di preoccuparsi, questo comportamento è del tutto normale. Il rumore è causato dall'apertura e dalla chiusura dei dischi epilatori. Inoltre, i materiali utilizzati per i dischi epilatori sono molto duri per garantire una maggiore durata, rendendo il prodotto un po' rumoroso. 

Nel caso in cui l'intensità del rumore dovesse cambiare durante l'uso, è bene verificare se è necessario pulire o mettere in carica l'apparecchio. Guardare il video riportato di seguito per scoprire come utilizzare correttamente l'epilatore sulla pelle asciutta.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HP6421/00, BRE229/00, BRE721/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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