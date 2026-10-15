Assistenza Philips L'epilatore Philips è rumoroso

Se durante l'uso l'epilatore Philips risulta rumoroso, non è il caso di preoccuparsi, questo comportamento è del tutto normale. Il rumore è causato dall'apertura e dalla chiusura dei dischi epilatori. Inoltre, i materiali utilizzati per i dischi epilatori sono molto duri per garantire una maggiore durata, rendendo il prodotto un po' rumoroso.



Nel caso in cui l'intensità del rumore dovesse cambiare durante l'uso, è bene verificare se è necessario pulire o mettere in carica l'apparecchio. Guardare il video riportato di seguito per scoprire come utilizzare correttamente l'epilatore sulla pelle asciutta.

L'epilatore è insolitamente caldo, non funziona correttamente o funziona in modo strano Una pressione eccessiva del prodotto sulla pelle potrebbe attivare il sistema di protezione interno del dispositivo. Applicare una pressione eccessiva può causare irritazione cutanea e riscaldamento o spegnimento del dispositivo. Applicare una leggera pressione e non premere eccessivamente sulla pelle.



Durante l'epilazione, tendere la pelle e muovere lentamente la testina epilatoria sulla pelle, per permettere ai dischi di catturare i peli. Per risultati ottimali, muovere l'apparecchio in direzione opposta alla crescita dei peli, assicurandosi che la testina sia sempre a contatto con la pelle.



Controllare sempre che la testina dell'epilatore non sia sporca o danneggiata. Assicurarsi che la batteria sia carica. Guardare il video riportato di seguito per scoprire come utilizzare correttamente l'epilatore sulla pelle bagnata.

