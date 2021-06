Assicurarsi sempre che quando si utilizza il sistema del latte, tutte le parti siano pulite. Pulire le parti in base alle informazioni riportate nell'articolo "Come effettuare la pulizia e la manutenzione della macchina da caffè Philips/Saeco" o fare riferimento al manuale dell'utente.



Prestare sempre particolare attenzione alla pulizia del circuito del latte della macchina da caffè. Cercare di evitare che il latte si secchi al suo interno, poiché il latte solidificato è difficile da rimuovere.



Nota: Solo il sistema LatteGo è lavabile in lavastoviglie. Altri sistemi del latte, come le caraffe del latte, non sono lavabili in lavastoviglie.



Se dopo aver eseguito la pulizia e aver seguito gli altri consigli la macchina continua a non funzionare, contattare Philips per ulteriore assistenza.