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L'app HomeID Philips si è chiusa o si è bloccata

Se l'app HomeID si blocca frequentemente, provare una ad una le seguenti soluzioni: 
1. Chiudere e riaprire l'app HomeID. 
2. Assicurarsi che sia installata la versione più recente dell'app HomeID. Controllare gli aggiornamenti nell'App Store. 
3. Riavviare il telefono.
4. Svuotare la cache del telefono (Impostazioni [Settings]/HomeID/Svuota cache [Empty Cache]).
5. Come ultima opzione, è possibile rimuovere e reinstallare l'app HomeID.
Se nessuna delle soluzioni sopra riportate funziona, contattare l'assistenza clienti Philips locale.
 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: NA565/02 , HD9240/90R1 , NA543/00 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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