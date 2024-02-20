Assistenza Philips L'app HomeID Philips si è chiusa o si è bloccata

Se l'app HomeID si blocca frequentemente, provare una ad una le seguenti soluzioni:

1. Chiudere e riaprire l'app HomeID.

2. Assicurarsi che sia installata la versione più recente dell'app HomeID. Controllare gli aggiornamenti nell'App Store.

3. Riavviare il telefono.

4. Svuotare la cache del telefono (Impostazioni [Settings]/HomeID/Svuota cache [Empty Cache]).

5. Come ultima opzione, è possibile rimuovere e reinstallare l'app HomeID.

Se nessuna delle soluzioni sopra riportate funziona, contattare l'assistenza clienti Philips locale.

