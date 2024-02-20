Assistenza Philips
L'app HomeID Philips si è chiusa o si è bloccata
Se l'app HomeID si blocca frequentemente, provare una ad una le seguenti soluzioni:
1. Chiudere e riaprire l'app HomeID.
2. Assicurarsi che sia installata la versione più recente dell'app HomeID. Controllare gli aggiornamenti nell'App Store.
3. Riavviare il telefono.
4. Svuotare la cache del telefono (Impostazioni [Settings]/HomeID/Svuota cache [Empty Cache]).
5. Come ultima opzione, è possibile rimuovere e reinstallare l'app HomeID.
Se nessuna delle soluzioni sopra riportate funziona, contattare l'assistenza clienti Philips locale.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: NA565/02 , HD9240/90R1 , NA543/00 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›