La vibrazione dello spazzolino Sonicare è troppo forte

ProtectiveClean 6100, ExpertClean serie 7300-7500, serie 6100-6700: Quando è collegata al manico, la testina intelligente seleziona automaticamente l'intensità consigliata. Se si desidera modificare il livello di intensità, è possibile premere il pulsante della modalità/intensità durante la pulizia. L'intensità non può essere modificata se il manico è spento o in pausa.