La vibrazione dello spazzolino Sonicare è troppo forte
Se le istruzioni riportate di seguito non risolvono il problema, contattare Philips o fare clic qui per inviare una richiesta di garanzia online, in modo da ricevere assistenza con la sostituzione di un dispositivo. Tutti gli spazzolini e gli idropulsori Sonicare sono coperti da una garanzia di 2 anni.
Gli spazzolini Sonicare utilizzano potenti vibrazioni per la pulizia dei denti. Chi utilizza uno spazzolino elettrico per la prima volta, potrebbe avere bisogno di un po' di tempo per abituarsi a questo tipo di pulizia. Si consiglia di provare con i seguenti suggerimenti.
A seconda del modello di spazzolino in uso, è possibile regolare il livello di intensità.
Serie 3000-4000, ProtectiveClean 4100-4300, serie 5500: Scegliere tra intensità bassa o alta premendo una volta il pulsante di accensione per accendere lo spazzolino, quindi premere una seconda volta entro 2 secondi per modificare l'intensità. Quando si utilizza lo spazzolino per la prima volta, l'intensità predefinita è impostata su bassa.
ProtectiveClean 6100, ExpertClean serie 7300-7500, serie 6100-6700: Quando è collegata al manico, la testina intelligente seleziona automaticamente l'intensità consigliata. Se si desidera modificare il livello di intensità, è possibile premere il pulsante della modalità/intensità durante la pulizia. L'intensità non può essere modificata se il manico è spento o in pausa.
Se lo spazzolino è dotato della funzione EasyStart, questa viene attivata per impostazione predefinita. EasyStart aumenta lentamente l'intensità di vibrazione durante le prime 14 sessioni di pulizia dei denti. L'intensità di vibrazione parte in modo delicato per poi aumentare man mano fino al termine del ciclo di pulizia. Per disattivare la funzione EasyStart:
Posizionare lo spazzolino sul caricatore.
Tenere premuto il pulsante di accensione mentre lo spazzolino è sul caricatore finché non viene emesso un singolo segnale acustico dopo 3 secondi.
Premere il pulsante di accensione.
Si riscontrano ancora problemi con lo spazzolino? Se nessuno di questi suggerimenti risolve il problema, lo spazzolino potrebbe essere danneggiato internamente. Si consiglia di richiedere una riparazione o sostituzione dello spazzolino facendo clic qui.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:HX3792/12 , HX3689/44 , HX3792/11 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›