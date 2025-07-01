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La vibrazione dello spazzolino Sonicare è troppo forte

Se le istruzioni riportate di seguito non risolvono il problema, contattare Philipsfare clic qui per inviare una richiesta di garanzia online, in modo da ricevere assistenza con la sostituzione di un dispositivo.  Tutti gli spazzolini e gli idropulsori Sonicare sono coperti da una garanzia di 2 anni.

Gli spazzolini Sonicare utilizzano potenti vibrazioni per la pulizia dei denti. Chi utilizza uno spazzolino elettrico per la prima volta, potrebbe avere bisogno di un po' di tempo per abituarsi a questo tipo di pulizia. Si consiglia di provare con i seguenti suggerimenti.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX3792/12 , HX3689/44 , HX3792/11 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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