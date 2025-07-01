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La vibrazione dello spazzolino Sonicare è meno intensa

Se le istruzioni riportate di seguito non risolvono il problema contattare Philips fare clic qui tper inviare una richiesta di garanzia online, in modo da ricevere assistenza con la sostituzione di un dispositivo. Tutti gli spazzolini e gli idropulsori Sonicare sono coperti da una garanzia di 2 anni. 

Se lo spazzolino vibra con meno intensità rispetto a prima, i suggerimenti per la risoluzione dei problemi riportati di seguito possono aiutare a trovare una soluzione.

Si consiglia di seguire i passaggi nell'ordine indicato di seguito. Tra un passaggio e l'altro, verificare se il problema è stato risolto prima di passare a quello successivo. 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX3689/43 , HX3689/44 , HX3792/12 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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