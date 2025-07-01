La vibrazione dello spazzolino Sonicare è meno intensa

Alcuni modelli di spazzolino sono dotati di un'impostazione di intensità. Consultare il manuale dell'utente per verificare se lo spazzolino è dotato dell'impostazione di intensità. L'impostazione di intensità selezionata può influire sul livello di vibrazione dello spazzolino. È possibile scegliere tra diversi livelli di intensità. Lo spazzolino selezionerà automaticamente il livello di intensità in base alla testina inserita.



Durante la pulizia, è possibile modificare l'intensità premendo il pulsante della modalità/intensità. Non è possibile regolare l'intensità quando il manico è spento.