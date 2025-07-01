La vibrazione dello spazzolino Sonicare è meno intensa
Se le istruzioni riportate di seguito non risolvono il problema contattare Philips o fare clic qui tper inviare una richiesta di garanzia online, in modo da ricevere assistenza con la sostituzione di un dispositivo. Tutti gli spazzolini e gli idropulsori Sonicare sono coperti da una garanzia di 2 anni.
Se lo spazzolino vibra con meno intensità rispetto a prima, i suggerimenti per la risoluzione dei problemi riportati di seguito possono aiutare a trovare una soluzione.
Si consiglia di seguire i passaggi nell'ordine indicato di seguito. Tra un passaggio e l'altro, verificare se il problema è stato risolto prima di passare a quello successivo.
Uno spazzolino senza batteria completamente carica potrebbe richiedere una maggiore potenza per vibrare alla sua intensità originale. Si consiglia di caricarlo durante la notte per almeno 24 ore.
I caricatori di tutti gli spazzolini Sonicare sono diversi e non sono compatibili con altri modelli Sonicare. Si consiglia di ricaricare lo spazzolino utilizzando il caricatore originale fornito con lo spazzolino.
In alcuni spazzolini la funzione EasyStart è attivata per impostazione predefinita. Questa funzione fa sì che lo spazzolino aumenti lentamente il livello di vibrazione dopo ogni sessione di pulizia. L'aumento della vibrazione si verifica nelle prime quattordici sessioni. Se si desidera che lo spazzolino vibri normalmente, si consiglia di disattivare la funzione EasyStart.
Potrebbe anche significare che la testina dello spazzolino è usurata. Si consiglia di sostituire la testina dello spazzolino ogni tre mesi. È possibile acquistare una nuova testina nel nostro negozio online.
Se la testina è stata sostituita di recente, passare al punto successivo.
La modalità selezionata influisce sul livello di vibrazione dello spazzolino. Alcune modalità di pulizia sono meno potenti, ad esempio TongueCare e Sensitive. Si consiglia di aumentare la vibrazione modificando la modalità di pulizia. Spegnere lo spazzolino e premere il pulsante della modalità/intensità per scegliere la modalità preferita.
Alcuni modelli di spazzolino sono dotati di un'impostazione di intensità. Consultare il manuale dell'utente per verificare se lo spazzolino è dotato dell'impostazione di intensità. L'impostazione di intensità selezionata può influire sul livello di vibrazione dello spazzolino. È possibile scegliere tra diversi livelli di intensità. Lo spazzolino selezionerà automaticamente il livello di intensità in base alla testina inserita.
Durante la pulizia, è possibile modificare l'intensità premendo il pulsante della modalità/intensità. Non è possibile regolare l'intensità quando il manico è spento.
Se nessuno di questi suggerimenti risolve il problema, lo spazzolino potrebbe essere danneggiato internamente. Si consiglia di richiedere una riparazione o sostituzione dello spazzolino.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:HX3689/43 , HX3689/44 , HX3792/12 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›