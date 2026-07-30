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Lo spazzolino Philips Sonicare è molto rumoroso

Se le istruzioni riportate di seguito non risolvono il problema, contattare Philips o fare clic qui per inviare una richiesta di garanzia online, in modo da ricevere assistenza con la sostituzione di un dispositivo. Tutti gli spazzolini e gli idropulsori Sonicare sono coperti da una garanzia di 2 anni. 
Se lo spazzolino è molto rumoroso, i suggerimenti per la risoluzione dei problemi riportati di seguito possono aiutare a trovare una soluzione.

Si consiglia di seguire i passaggi nell'ordine indicato di seguito. Tra un passaggio e l'altro, verificare se il problema è stato risolto prima di passare a quello successivo. In alternativa, è possibile guardare il video di seguito per risolvere il problema.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX6600/52 , HX6500/03 , HX6500/23 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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