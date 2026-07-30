Assistenza Philips Lo spazzolino Philips Sonicare è molto rumoroso

Se le istruzioni riportate di seguito non risolvono il problema, contattare Philips o fare clic qui per inviare una richiesta di garanzia online, in modo da ricevere assistenza con la sostituzione di un dispositivo. Tutti gli spazzolini e gli idropulsori Sonicare sono coperti da una garanzia di 2 anni.

Se lo spazzolino è molto rumoroso, i suggerimenti per la risoluzione dei problemi riportati di seguito possono aiutare a trovare una soluzione.



Si consiglia di seguire i passaggi nell'ordine indicato di seguito. Tra un passaggio e l'altro, verificare se il problema è stato risolto prima di passare a quello successivo. In alternativa, è possibile guardare il video di seguito per risolvere il problema.

1. Familiarizzare con uno spazzolino elettrico. Gli spazzolini Sonicare utilizzano potenti vibrazioni per la pulizia dei denti. Il suono prodotto è più forte di quello di uno spazzolino manuale. Se è la prima volta che si utilizza lo spazzolino elettrico, può essere necessario un po' di tempo per abituarsi a questo tipo di pulizia.



2. Posizionare una testina sullo spazzolino. Se viene acceso senza testina, lo spazzolino emette un rumore maggiore. Assicurarsi sempre che nello spazzolino sia inserita una testina.



3. Posizionare correttamente la testina. Se lo spazzolino emette un rumore eccezionalmente forte, la causa potrebbe essere una testina allentata. Assicurarsi che la testina sia posizionata saldamente sul manico e non sia allentata. Tra il manico e la testina rimane un piccolo spazio, necessario per la vibrazione.

4. Sostituire la testina. Potrebbe anche significare che la testina dello spazzolino è usurata. Si consiglia di sostituire la testina dello spazzolino ogni tre mesi. È possibile acquistare una nuova testina nel negozio online. 5. Identificare la provenienza del rumore. Provare i passaggi seguenti:

Passaggio 1 – Rimuovere la testina dal manico.

Passaggio 2 – Accendere lo spazzolino.



Lo spazzolino emette ancora un rumore forte o anomalo? Sì: lo spazzolino è rotto. Si consiglia di richiedere una riparazione o sostituzione online.

No: se il rumore si interrompe, la testina è difettosa o usurata. È necessario sostituire la testina con una nuova. Si riscontrano ancora problemi con lo spazzolino? Se nessuno di questi suggerimenti risolve il problema, lo spazzolino potrebbe essere danneggiato internamente. Si consiglia di richiedere una riparazione o una sostituzione dello spazzolino.