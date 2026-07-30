Lo spazzolino Philips Sonicare è molto rumoroso

Se le istruzioni riportate di seguito non risolvono il problema, contattare Philips o fare clic qui per inviare una richiesta di garanzia online, in modo da ricevere assistenza con la sostituzione di un dispositivo. Tutti gli spazzolini e gli idropulsori Sonicare sono coperti da una garanzia di 2 anni. Se lo spazzolino è molto rumoroso, i suggerimenti per la risoluzione dei problemi riportati di seguito possono aiutare a trovare una soluzione.
Si consiglia di seguire i passaggi nell'ordine indicato di seguito. Tra un passaggio e l'altro, verificare se il problema è stato risolto prima di passare a quello successivo. In alternativa, è possibile guardare il video di seguito per risolvere il problema.
Gli spazzolini Sonicare utilizzano potenti vibrazioni per la pulizia dei denti. Il suono prodotto è più forte di quello di uno spazzolino manuale. Se è la prima volta che si utilizza lo spazzolino elettrico, può essere necessario un po' di tempo per abituarsi a questo tipo di pulizia.
Se viene acceso senza testina, lo spazzolino emette un rumore maggiore. Assicurarsi sempre che nello spazzolino sia inserita una testina.
Se lo spazzolino emette un rumore eccezionalmente forte, la causa potrebbe essere una testina allentata. Assicurarsi che la testina sia posizionata saldamente sul manico e non sia allentata. Tra il manico e la testina rimane un piccolo spazio, necessario per la vibrazione.
Potrebbe anche significare che la testina dello spazzolino è usurata. Si consiglia di sostituire la testina dello spazzolino ogni tre mesi. È possibile acquistare una nuova testina nel negozio online.
Provare i passaggi seguenti: Passaggio 1 – Rimuovere la testina dal manico. Passaggio 2 – Accendere lo spazzolino.
Lo spazzolino emette ancora un rumore forte o anomalo?