La mia pelle è irritata dopo l'utilizzo dell'epilatore Philips

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L'epilazione estrae i peli alla radice. Alcuni effetti collaterali come prurito, arrossamento o tensione dopo l'uso dell'epilatore Philips sono normali, soprattutto se la pelle è sensibile. Potrebbero sorgere anche piccole protuberanze sulla pelle o si potrebbe avvertire una sensazione di bruciore. Tutti questi fastidi vanno via con il tempo e non c'è nulla di cui preoccuparsi.
Si consiglia di seguire i nostri suggerimenti per prevenire o ridurre questi effetti collaterali o guardare il video riportato di seguito per scoprire come utilizzare correttamente l'epilatore sulla pelle asciutta. Se l'irritazione della pelle dura più di 3 giorni, consultare un medico.
Lasciare alla pelle il tempo di abituarsi. Provare a eseguire l'epilazione prima di andare a letto in modo che la pelle abbia il tempo di riposare per tutta la notte.
Evitare di sollecitare eccessivamente l'area interessata. Evitare di epilare ripetutamente la stessa area in una sola passata.
Dopo l'uso sulla bagnata, asciugare la pelle con un panno anziché strofinarla.
Dopo l'utilizzo, applicare delicatamente una crema o una lozione all'aloe vera senza alcol. È inoltre possibile utilizzare una crema dopo sole, poiché queste contengono proprietà rinfrescanti. Per le ascelle, è possibile utilizzare uno deodorante privo di alcol.
Controllare sempre la testina dell'epilatore per assicurarsi che sia pulita prima dell'utilizzo. Se non lo è, sciacquarla con acqua corrente per pulirla.
È possibile utilizzare un sapone per le mani per pulire i dischi epilatori. Assicurarsi di rimuovere completamente il sapone risciacquando accuratamente con acqua.
Asciugare completamente la testina prima di inserirla sul corpo dell'epilatore. Per istruzioni dettagliate sulla pulizia del proprio modello di epilatore specifico, consultare il manuale dell'utente.
Assicurarsi anche che la pelle sia pulita e asciutta prima dell'epilazione.
I nostri prodotti sono delicati sulla pelle. È buona norma controllare visivamente i prodotti per la cura del corpo per verificare se il blocco lame e, in particolare, la lamina di rasatura sono ancora intatti.
Philips non è un'entità esperta in campo dermatologico e non può fornire consigli sui singoli casi. In caso di dubbi, è meglio consultare il proprio medico per valutare le condizioni effettive della pelle.
Si consiglia di effettuare l'epilazione su una pelle pulita. Fare una doccia prima dell'epilazione. Assicurarsi che la pelle sia perfettamente asciutta o completamente bagnata prima di iniziare l'epilazione.
Un effetto collaterale dell'epilazione potrebbero essere i peli incarniti. Per evitare che questo accada, provare ad esfoliare la pelle con una lozione esfoliante e l'apposito guanto di nylon fornito con l'epilatore (o una spugna ruvida) due o tre giorni prima dell'epilazione. In tal modo si rimuove la pelle morta intorno ai follicoli piliferi rendendo più semplice la rimozione dei peli.
Se con l'epilatore viene fornito un accessorio esfoliante per il corpo, è possibile utilizzarlo anche per questo scopo.
È importante utilizzare la tecnica giusta per l'epilazione, in modo da rimuovere i peli della pelle correttamente e con il minimo dolore. Spostare lentamente la testina epilatoria sulla pelle durante l'epilazione per consentire ai dischi di catturare i peli. Per risultati ottimali, muovere l'apparecchio in direzione opposta alla crescita dei peli, assicurandosi che la testina sia sempre a contatto con la pelle.
Provare a tendere la pelle con la mano libera oppure utilizzare il sistema tensore (cappuccio per facilitare la rasatura) fornito in dotazione con l'epilatore. Più la pelle è tesa, più facilmente l'epilatore rimuove i peli.
Una pressione eccessiva del prodotto sulla pelle potrebbe attivare il sistema di protezione interno del dispositivo. Applicare una pressione eccessiva può causare irritazione cutanea e riscaldamento o spegnimento del dispositivo. Applicare una leggera pressione e non premere eccessivamente sulla pelle.
Durante l'epilazione, tendere la pelle e muovere lentamente la testina epilatoria sulla pelle, per permettere ai dischi di catturare i peli. Per risultati ottimali, muovere l'apparecchio in direzione opposta alla crescita dei peli, assicurandosi che la testina sia sempre a contatto con la pelle.
Controllare sempre che la testina dell'epilatore non sia sporca o danneggiata. Assicurarsi che la batteria sia carica. Guardare il video riportato di seguito per scoprire come utilizzare correttamente l'epilatore sulla pelle bagnata.
L'epilatore Philips è progettato per rimuovere i peli alla radice della zona bikini, delle gambe, delle ascelle e delle parti difficili da raggiungere, quali ginocchia e caviglie. L'epilatore può essere utilizzato per depilare aree particolari come la zona bikini. L'epilazione non è adatta per le zone intime (la parte esterna e interna delle grandi labbra); si consiglia di utilizzare la testina di rasatura o il rifinitore solo con il pettine regola altezza inserito. Per istruzioni dettagliate su come utilizzare l'epilatore in modo sicuro, consultare il manuale dell'utente.
È inoltre possibile utilizzarlo per epilare la parte inferiore del viso (mento, guance e area sopra il labbro superiore). Alcuni modelli possono essere utilizzati anche per epilare l'area tra le sopracciglia. Utilizzare l'epilatore in queste aree solo se si adatta facilmente o se è dotato di un accessorio di precisione. In caso contrario, si rischia di rimuovere una quantità eccessiva di peli.
Se si desidera sapere quanto sia sicuro utilizzare una lamina di rasatura sul corpo, consultare le informazioni riportate di seguito.
Tutti i prodotti Philips costituiti da una lamina di rasatura sono delicati sulla pelle. Philips non è un'entità esperta in campo dermatologico e non può fornire consigli per quanto riguarda la pelle, i capelli o le unghie in merito a casi individuali.
Prima di utilizzare un prodotto Philips con una lamina di rasatura, è buona norma controllare visivamente il dispositivo per la cura del corpo per verificare che la lamina di rasatura sia ancora intatta. Sostituire immediatamente la lamina in caso di danni, tramite il nostro negozio online o l'assistenza clienti locale.
È possibile utilizzare la lamina di rasatura per rifinire e radere i peli di parti del corpo al di sotto del collo, ad esempio ascelle, braccia, gambe e zona pubica. Non se ne consiglia l'utilizzo sul viso o sulla testa, poiché non si otterranno i risultati desiderati e potrebbe inoltre danneggiare la pelle.
Alcuni prodotti sono dotati di accessori aggiuntivi da utilizzare sulle zone sensibili, come la zona bikini o pubica. Ulteriori informazioni sull'utilizzo di questi accessori, sono disponibili nel manuale dell'utente oppure è possibile contattare Philips.
In caso di dubbi sull'utilizzo dei dispositivi Philips con una lamina di rasatura, consultare il proprio medico o professionista del settore che può verificare se la pelle è adatta a questo tipo di dispositivo per la cura del corpo.
Se dopo aver provato i consigli sopra riportati non si è soddisfatti delle prestazioni dell'epilatore, contattare Philips per ulteriore assistenza.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BRE237/00, BRE257/00, BRE247/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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