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La mia pelle è irritata dopo l'utilizzo dell'epilatore Philips

L'epilazione estrae i peli alla radice. Alcuni effetti collaterali come prurito, arrossamento o tensione dopo l'uso dell'epilatore Philips sono normali, soprattutto se la pelle è sensibile. Potrebbero sorgere anche piccole protuberanze sulla pelle o si potrebbe avvertire una sensazione di bruciore. Tutti questi fastidi vanno via con il tempo e non c'è nulla di cui preoccuparsi.

Si consiglia di seguire i nostri suggerimenti per prevenire o ridurre questi effetti collaterali o guardare il video riportato di seguito per scoprire come utilizzare correttamente l'epilatore sulla pelle asciutta. Se l'irritazione della pelle dura più di 3 giorni, consultare un medico.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BRE237/00, BRE257/00, BRE247/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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