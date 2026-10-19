Impossibile inserire il gruppo infusore nella macchina da caffè Philips

Per inserire il gruppo infusore, verificare che il gruppo infusore sia impostato correttamente in posizione neutra e che la macchina sia pronta.

Il gruppo infusore è in posizione neutra quando la freccia sul cilindro giallo sul lato del gruppo infusore è allineata con la freccia nera e con la "N". Successivamente, il gancio giallo sul lato deve essere in posizione verticale (vedere l'immagine seguente come riferimento o guardare il video).



Seguire le istruzioni riportate di seguito per inserire il gruppo infusore nella macchina:

1. Lasciare fuori il gruppo infusore e chiudere lo sportello di pulizia. Posizionare tutti gli altri componenti nella macchina (vassoio antigoccia/recipiente dei fondi di caffè, serbatoio dell'acqua).

2. Premere il pulsante on/off per spegnere la macchina. Attendere che non vengano più emessi suoni (possono essere necessari fino a 15-20 secondi).

3. Premere il pulsante ON/OFF per accendere la macchina. Non eseguire alcuna operazione fino a quando la macchina non smette di emettere dei suoni. Se si apre lo sportello di pulizia o si rimuove il vassoio antigoccia/il serbatoio dell'acqua prima che la macchina sia pronta per l'uso, gli ingranaggi della macchina potrebbero essere nella posizione errata per l'inserimento del gruppo infusore.

4. Impostare il gruppo infusore in posizione neutra prima di inserirlo. Per impostare il gruppo infusore in posizione neutra, premere verso il basso la leva fino a che non è a contatto con la base del gruppo infusore (vedere figura 1), quindi controllare se il gancio giallo è nella posizione più in alto, in caso contrario spingerlo verso l'alto (vedere figura 2)

5. Aprire lo sportello di pulizia e far scorrere il gruppo infusore all'interno della macchina lungo le guide fino a farlo scattare in posizione.

6. Chiudere lo sportello di pulizia, spegnere e riaccendere la macchina.



Nota: Le istruzioni potrebbero variare a seconda del modello specifico della macchina da caffè. Per istruzioni ancora più dettagliate, consultare il manuale dell'utente.

