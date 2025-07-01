Assistenza Philips Non si riesce a rimuovere il gruppo infusore dalla macchina da caffè Philips

Non è possibile rimuovere il gruppo infusore dalla macchina da caffè Philips? Consultare l'articolo e il video riportati di seguito per scoprire le cause e le soluzioni che possono essere di aiuto.

L'ingranaggio del gruppo infusore non è in posizione neutra Seguire le istruzioni riportate di seguito per impostare l'ingranaggio del gruppo infusore all'interno della macchina in posizione neutra: Chiudere lo sportello di pulizia e reinstallare tutti i componenti (serbatoio dell'acqua, vassoio antigoccia, recipiente dei fondi di caffè). Premere il pulsante on/off per spegnere la macchina. Attendere che non vengano più emessi suoni (possono essere necessari fino a 15-20 secondi). Premere il pulsante ON/OFF per accendere la macchina. Non eseguire alcuna operazione, come aprire lo sportello di pulizia, rimuovere il vassoio antigoccia o il serbatoio dell'acqua, prima che la macchina sia pronta per l'uso. Aprire lo sportello di pulizia e riprovare a rimuovere il gruppo infusore premendo il pulsante "PUSH" verso il lato destro, tenendolo premuto e tirando verso di sé. La macchina è in modalità rimozione del calcare Se la macchina da caffè è in modalità rimozione del calcare, non è possibile rimuovere il gruppo infusore. Per risolvere questo problema, completare innanzitutto il processo di rimozione del calcare e riprovare.



Se queste soluzioni non risolvono il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.