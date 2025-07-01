Non si riesce a rimuovere il gruppo infusore dalla macchina da caffè Philips
Non è possibile rimuovere il gruppo infusore dalla macchina da caffè Philips? Consultare l'articolo e il video riportati di seguito per scoprire le cause e le soluzioni che possono essere di aiuto.
Seguire le istruzioni riportate di seguito per impostare l'ingranaggio del gruppo infusore all'interno della macchina in posizione neutra:
Chiudere lo sportello di pulizia e reinstallare tutti i componenti (serbatoio dell'acqua, vassoio antigoccia, recipiente dei fondi di caffè).
Premere il pulsante on/off per spegnere la macchina. Attendere che non vengano più emessi suoni (possono essere necessari fino a 15-20 secondi).
Premere il pulsante ON/OFF per accendere la macchina. Non eseguire alcuna operazione, come aprire lo sportello di pulizia, rimuovere il vassoio antigoccia o il serbatoio dell'acqua, prima che la macchina sia pronta per l'uso.
Aprire lo sportello di pulizia e riprovare a rimuovere il gruppo infusore premendo il pulsante "PUSH" verso il lato destro, tenendolo premuto e tirando verso di sé.
Se la macchina da caffè è in modalità rimozione del calcare, non è possibile rimuovere il gruppo infusore. Per risolvere questo problema, completare innanzitutto il processo di rimozione del calcare e riprovare.
Se queste soluzioni non risolvono il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:EP5543/90, EP5547/90, EP4446/70. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›