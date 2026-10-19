Non si riesce a regolare l'impostazione del macinacaffè della macchina da caffè Philips
Seguire i passaggi e guardare il video riportato di seguito per regolare l'impostazione del macinacaffè sulla macchina da caffè Philips.
Le impostazioni del macinacaffè possono essere regolate solo durante la macinatura dei chicchi di caffè. Utilizzare la manopola per l'impostazione della macinatura all'interno del contenitore del caffè in grani. A seconda della macchina, potrebbe essere necessario utilizzare la chiave di regolazione (l'impugnatura del misurino del caffè pre-macinato).
Disponete una tazza sotto il beccuccio del caffè.
Preparare un caffè normale.
Quando il macinacaffè inizia a macinare, per le macchine che richiedono uno strumento posizionare la chiave di regolazione del macinacaffè sulla manopola (vedere figura 1), quindi premere la manopola verso il basso e ruotarla a sinistra o a destra. Per le macchine che non richiedono uno strumento, è possibile premere manualmente la manopola verso il basso e ruotarla a sinistra o a destra (vedere figura 2).
Ruotare la manopola al massimo di una tacca verso sinistra o verso destra per regolare l'impostazione. L'impostazione di macinatura è indicata da numeri o punti. Punto più piccolo = particelle più piccole. Numero più piccolo = particelle più piccole
Preparare 2-3 tazze di caffè per sentire la differenza di gusto. Il sistema interno deve eseguire le regolazioni appropriate per la durata della macinatura per garantire che venga macinata la giusta quantità di caffè per produrre un espresso ottimale.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:EP3324/40, EP3349/70, EP3321/40. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›