L'acqua non viene prelevata dal serbatoio della macchina Philips/Saeco

Quando l'acqua non viene prelevata dal serbatoio dell'acqua della macchina da caffè Philips/Saeco, ciò è dovuto alla presenza di aria intrappolata nella macchina, che blocca l'erogazione dell'acqua. Di seguito è spiegato come risolvere questo problema, insieme ad altre possibili cause e soluzioni.