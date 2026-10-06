L'acqua non fluisce dal serbatoio della macchina da caffè Philips
L'aria intrappolata potrebbe bloccare l'erogazione di acqua nella macchina da caffè Philips e questo può essere uno dei motivi per cui l'acqua non viene aspirata dal serbatoio. Di seguito sono riportate tutte le possibili cause e le possibili risoluzioni del problema.
Quando il serbatoio dell'acqua non è inserito completamente o correttamente, la macchina da caffè non preleva acqua dal serbatoio. • Per le macchine con serbatoio dell'acqua sul lato anteriore: spingere il serbatoio completamente indietro per assicurarsi che sia ben inserito. • Per le macchine con serbatoio dell'acqua sopra la macchina: assicurarsi che l'area sotto il serbatoio sia priva di sporcizia, particelle o chicchi di caffè.
Se l'aria intrappolata blocca l'erogazione dell'acqua, seguire le istruzioni riportate di seguito per risolvere il problema: 1. Spegnere la macchina 2. Svuotare il serbatoio dell'acqua e rimuovere il filtro AquaClean (o qualsiasi altro filtro dell'acqua utilizzato con la macchina) 3. Riempire il serbatoio di acqua e reinserirlo nella posizione corretta 4. Accendere nuovamente la macchina. Quando la macchina si è riscaldata, selezionare acqua calda ed erogare 2-3 tazze di acqua calda
Se si utilizza un filtro AquaClean, seguire questi passaggi aggiuntivi per essere certi che il filtro sia pronto e installato correttamente per l'uso: 1. Scuotere il filtro AquaClean per 5 secondi 2. Immergere il filtro capovolto in un recipiente con acqua finché non sono più visibili bolle d'aria 3. Riposizionare il filtro nel serbatoio dell'acqua e riempire quest'ultimo di acqua 4. Riavviare la macchina spegnendola e riaccendendola 5. Selezionare acqua calda ed erogare 2-3 tazze di acqua calda
Nota: Sostituire il filtro AquaClean se viene utilizzato da più di tre mesi. Superato tale periodo di utilizzo, questo filtro potrebbe essere ostruito.
Questa possibilità vale solo per le macchine da caffè Philips con pannarello classico. Per sapere se il beccuccio dell'acqua calda è ostruito, rimuovere la parte esterna del pannarello e controllare se il beccuccio è ostruito dal calcare (in tal caso, si noteranno delle particelle bianche all'interno o intorno al beccuccio). Se si è formato un accumulo di calcare, è possibile rimuoverlo utilizzando una soluzione decalcificante.
Se le soluzioni sopra indicate non risolvono il problema, contattare Philips.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:EP5543/90, EP5547/90, EP4446/70. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›