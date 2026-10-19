Il caffè preparato con la macchina Philips è annacquato
L'erogazione di caffè annacquato da parte della macchina da caffè Philips può avere diverse cause. Controllare di seguito tutte le cause possibili e le relative soluzioni.
Se questa è la prima volta che si utilizza la macchina da caffè, è normale che il primo caffè preparato sia un po' annacquato, poiché il sistema deve ancora calibrarsi. Erogare qualche altra tazza di caffè in modo che la macchina possa ottimizzare l'estrazione del caffè e la compattezza del caffè macinato.
Risciacquare il gruppo infusore ogni settimana, poiché un filtro del gruppo infusore sporco può incidere negativamente sul flusso dell'acqua e sul gusto del caffè. Pulire il gruppo infusore seguendo le istruzioni riportate di seguito o guardare il video di assistenza:
Spegnere la macchina e attendere che sia completamente spenta e non emetta più rumore (questo richiede circa 15-20 secondi)
Aprire lo sportello di pulizia ed estrarre il gruppo infusore
Sciacquare a fondo il gruppo infusore sotto l'acqua tiepida del rubinetto e lasciarlo asciugare all'aria prima di reinserirlo
È possibile che durante l'impostazione del macinacaffè su una miscela più fine questo sia stato accidentalmente rovesciato, avvicinando troppo tra loro le due mole. Se la macinatura è troppo fine, potrebbe non assorbire l'acqua.
La soluzione consiste nel reimpostare un livello di macinatura più grossolano ruotando l'apposita manopola all'interno del contenitore del caffè in grani su un numero più alto o su un chicco di caffè più grande.
Le impostazioni del volume della tazza, dell'aroma e del macinacaffè influiscono sull'intensità del caffè. Si consiglia di provare impostazioni diverse.
Per aumentare l'intensità, ad esempio, scegliere l'impostazione massima dell'aroma, impostare una macinazione più fine del macinacaffè e selezionare un volume medio della tazza.
Aprire il coperchio dell'imbuto del caffè pre-macinato e controllare se è ostruito dal caffè macinato. Se lo scomparto del caffè pre-macinato è ostruito, è possibile risolvere il problema seguendo le istruzioni riportate di seguito:
Spegnere la macchina e attendere che sia completamente spenta
Rimuovere il gruppo infusore dalla macchina.
Aprire il coperchio dell'imbuto del caffè pre-macinato e inserirvi l'impugnatura del cucchiaio.
Spostare l'impugnatura verso l'alto e verso il basso fino a rimuovere il blocco creato dal caffè macinato.
Se queste operazioni non risolvono il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:EP5543/90, EP5547/90, EP5541/50. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›