La macchina per espresso Philips getta via polvere di caffè senza preparare il caffè

Quando si usa la funzione del caffè premacinato per preparare il caffè, la macchina deve essere accesa e pronta per l'uso prima di aggiungere caffè premacinato nell'apposito scomparto.



Usare un solo misurino pieno di caffè macinato, utilizzando il cucchiaio in dotazione, e pareggiare l'eccesso. Se si supera la quantità di caffè macinato, il gruppo infusore può riempirsi eccessivamente causando l'annullamento della preparazione del caffè. La polvere di caffè verrà gettata via e il caffè non verrà erogato.