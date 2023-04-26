Sotto il gruppo infusore della macchina da caffè Philips è presente della polvere di caffè

A causa della finezza della polvere di caffè, è normale che siano presenti residui all'interno e sotto il gruppo infusore. Pulire e risciacquare il gruppo infusore della macchina da caffè Philips e il suo interno ogni settimana.

Di seguito sono riportati i passaggi per la pulizia, oltre a un tutorial video:

Spegnere la macchina e attendere che sia completamente spenta e che non emetta più alcun rumore (sono necessari circa 15-20 secondi). Aprire lo sportello di pulizia ed estrarre il gruppo infusore premendo il pulsante "PUSH" verso destra, tenendolo premuto e tirando verso di sé. Sciacquare a fondo il gruppo infusore con acqua tiepida e lasciarlo asciugare all'aria prima di reinserirlo.

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