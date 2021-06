La macchina Philips/Saeco non eroga caffè

Se la macchina Philips/Saeco non eroga caffè, ciò può essere dovuto a varie cause. Di seguito sono riportati alcuni modi per risolvere questo problema da soli.

Nota: se si utilizza la macchina per la prima volta, è normale che durante la prima preparazione vengano erogate solo poche gocce di caffè. Preparare qualche altra tazza di caffè per ottimizzare l'estrazione del caffè con la compattezza del caffè macinato.