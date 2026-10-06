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La macchina da caffè Philips non eroga caffè

Se la macchina da caffè Philips non eroga caffè, di seguito sono riportate le possibili cause e i modi per risolvere il problema.

Se ciò accade la prima volta che si utilizza la macchina, in questo caso è normale che vengano erogate solo poche gocce di caffè. Preparandone qualche altra tazza, si dovrebbe ottenere la quantità di caffè prevista. 
 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: EP5543/90, EP5547/90, EP4446/70. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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