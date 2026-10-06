La macchina da caffè Philips non eroga caffè

Se la macchina da caffè emette un rumore intenso e l'acqua non scorre nel serbatoio, la causa in genere è l'aria intrappolata.

Per risolvere questo problema, attenersi ai seguenti passaggi:

1. Spegnere la macchina

2. Svuotare il serbatoio dell'acqua e rimuovere il filtro AquaClean (o qualsiasi altro filtro dell'acqua utilizzato con la macchina)

3. Riempire il serbatoio di acqua e reinserirlo nella posizione corretta

4. Riaccendere la macchina. Una volta che la macchina si è riscaldata, selezionare acqua calda ed erogare 2-3 tazze di acqua calda



Se si utilizza un filtro AquaClean, seguire questi passaggi aggiuntivi per essere certi che il filtro sia pronto e installato correttamente per l'uso:

1. Scuotere il filtro AquaClean per 5 secondi

2. Immergere il filtro capovolto in un recipiente con acqua finché non sono più visibili bolle d'aria

3. Riposizionare il filtro nel serbatoio dell'acqua e riempire quest'ultimo di acqua

4. Riavviare la macchina spegnendola e riaccendendola

5. Selezionare acqua calda ed erogare 2-3 tazze di acqua calda



Nota: Sostituire il filtro AquaClean se viene utilizzato da più di tre mesi. Superato tale periodo di utilizzo, questo filtro potrebbe essere ostruito.