Se la macchina da caffè Philips non eroga caffè, di seguito sono riportate le possibili cause e i modi per risolvere il problema.
Se ciò accade la prima volta che si utilizza la macchina, in questo caso è normale che vengano erogate solo poche gocce di caffè. Preparandone qualche altra tazza, si dovrebbe ottenere la quantità di caffè prevista.
Se la macchina da caffè emette un rumore intenso e l'acqua non scorre nel serbatoio, la causa in genere è l'aria intrappolata. Per risolvere questo problema, attenersi ai seguenti passaggi: 1. Spegnere la macchina 2. Svuotare il serbatoio dell'acqua e rimuovere il filtro AquaClean (o qualsiasi altro filtro dell'acqua utilizzato con la macchina) 3. Riempire il serbatoio di acqua e reinserirlo nella posizione corretta 4. Riaccendere la macchina. Una volta che la macchina si è riscaldata, selezionare acqua calda ed erogare 2-3 tazze di acqua calda
Se si utilizza un filtro AquaClean, seguire questi passaggi aggiuntivi per essere certi che il filtro sia pronto e installato correttamente per l'uso: 1. Scuotere il filtro AquaClean per 5 secondi 2. Immergere il filtro capovolto in un recipiente con acqua finché non sono più visibili bolle d'aria 3. Riposizionare il filtro nel serbatoio dell'acqua e riempire quest'ultimo di acqua 4. Riavviare la macchina spegnendola e riaccendendola 5. Selezionare acqua calda ed erogare 2-3 tazze di acqua calda
Nota: Sostituire il filtro AquaClean se viene utilizzato da più di tre mesi. Superato tale periodo di utilizzo, questo filtro potrebbe essere ostruito.
Se il gruppo infusore è sporco o ostruito, può anche essere questa la causa per cui la macchina non eroga caffè. Per evitare che ciò accada, è importante risciacquare il gruppo infusore ogni settimana come descritto nei passaggi seguenti (o come mostrato nel nostro video tutorial).
1. Spegnere la macchina da caffè. Attendere da 15 a 20 secondi che sia completamente spenta e non emetta più alcun rumore 2. Aprire lo sportello di pulizia e rimuovere il gruppo infusore. È possibile rimuoverlo premendo il pulsante "PUSH" verso destra, tenendolo premuto e tirando verso di sé. 3. Sciacquare a fondo il gruppo infusore con acqua tiepida e lasciarlo asciugare all'aria prima di reinserirlo.
Nota: Per una pulizia completa del gruppo infusore, si consiglia di utilizzare la pastiglia per la rimozione dei residui grassi del caffè Philips (CA6704).
Un altro motivo per cui non viene erogato caffè potrebbe essere il beccuccio di erogazione ostruito. È possibile pulirlo utilizzando uno scovolino o un ago per rimuovere lo sporco.
Se si supera la quantità corretta di caffè macinato quando si utilizza la funzione del caffè pre-macinato, il gruppo infusore può riempirsi eccessivamente: la polvere di caffè verrà eliminata e la macchina non erogherà il caffè.
Per evitare che ciò accada quando si utilizza la funzione del caffè pre-macinato: assicurarsi che la macchina sia accesa correttamente e pronta per l'uso prima di aggiungere caffè pre-macinato nell'apposito scomparto. Usare un solo misurino pieno di caffè macinato, utilizzando il cucchiaio in dotazione, e pareggiare l'eccesso.
Se si è formato del calcare all'interno della macchina da caffè, potrebbe verificarsi un malfunzionamento. Tutte le macchine da caffè Philips sono dotate di una spia del calcare; si consiglia di eseguire la rimozione del calcare non appena la macchina ne indica la necessità.
La mancata erogazione del caffè potrebbe dipendere anche dallo scomparto del caffè pre-macinato. Se questa è la causa, è possibile risolvere il problema seguendo i passaggi riportati di seguito o i video di istruzioni:
1. Spegnere la macchina da caffè. Attendere da 15 a 20 secondi che sia completamente spenta e non emetta più alcun rumore 2. Aprire lo sportello di pulizia e rimuovere il gruppo infusore premendo il pulsante "PUSH" verso destra, tenendolo premuto e tirando verso di sé. 3. Aprire il coperchio dello scomparto del caffè pre-macinato e inserirvi l'impugnatura del cucchiaio. 4. Spostare l'impugnatura verso l'alto e verso il basso fino a quando il caffè macinato che crea ostruzione non cade. Se queste soluzioni non risolvono il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:EP5543/90, EP5547/90, EP4446/70. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›