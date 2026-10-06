Sulla macchina da caffè Philips è visualizzato un codice di errore
Se viene visualizzato un codice di errore, ad esempio 01, 03, 04, 05, 11, 14 o 19 sulla macchina da caffè Philips, vedere di seguito le possibili cause e soluzioni.
In caso di altri errori non riportati sopra (ad esempio, errore 02, 10, 15, 22), la macchina dovrà essere riparata. La invitiamo a contattarci.
Se viene visualizzato l'errore 01, significa che il macinacaffè della macchina non funziona correttamente a causa di un blocco nell'imbuto del caffè. Per risolvere questo problema, sbloccare l'imbuto del caffè (con un cucchiaio da caffè o un aspirapolvere come spiegato di seguito):
1. Spegnere la macchina e attendere che sia completamente silenziosa (non si sente più alcun rumore). Questo potrebbe richiedere dai 15 ai 20 secondi 2. Aprire lo sportello di pulizia e rimuovere il gruppo infusore 3. Aprire il coperchio dell'imbuto del caffè pre-macinato e inserire l'impugnatura del cucchiaio nell'imbuto. Se non è presente un imbuto del caffè pre-macinato, inserire l'impugnatura del cucchiaio nell'imbuto del caffè dal basso 4. Spostare l'impugnatura verso l'alto e verso il basso fino a quando il caffè macinato che crea ostruzione non cade. Potrebbe essere necessario esercitare una leggera forza. 5. Rimuovere e pulire con un aspirapolvere tutto il caffè macinato che è caduto 6. Quindi, posizionare la bocchetta dell'aspirapolvere sull'uscita dell'imbuto del caffè e coprire con la mano l'imbuto del caffè pre-macinato. Oppure, viceversa, posizionare l'aspirapolvere sulla parte superiore e coprire la parte inferiore dell'imbuto del caffè. 7. Reinserire il gruppo infusore. Quindi accendere la macchina e preparare un caffè espresso. 8. Dopo aver preparato l'espresso, controllare che nell'imbuto non vi sia caffè macinato. Se l'operazione non riesce, ripetere la procedura di sblocco. Fare attenzione a non versare acqua nel contenitore del caffè in grani per non bloccare l'imbuto per il caffè.
L'errore 03 indica la presenza di sporcizia eccessiva sul gruppo infusore e che non può funzionare correttamente. Per risolvere questo problema, pulire il gruppo infusore come spiegato di seguito:
1. Spegnere la macchina e attendere che sia completamente silenziosa (non si sente più alcun rumore). Questo potrebbe richiedere dai 15 ai 20 secondi 2. Aprire lo sportello di pulizia e rimuovere il gruppo infusore 3. Sciacquare a fondo il gruppo infusore con acqua tiepida. Quindi, lasciarlo asciugare all'aria prima di reinserirlo.
Se sulla macchina da caffè Philips è visualizzato il codice di errore E04, il gruppo infusore non è posizionato correttamente. Per risolvere questo problema, aprire lo sportello di pulizia della macchina e spingere il gruppo infusore in posizione. Quando il gruppo infusore viene posizionato correttamente, si sentirà un clic.
Per risolvere questo problema e rilasciare l'aria intrappolata nella macchina, procedere come segue:
1. Spegnere la macchina 2. Svuotare il serbatoio dell'acqua e rimuovere il filtro AquaClean o qualsiasi altro filtro dell'acqua 3. Riempire il serbatoio dell'acqua e reinserirlo 4. Accendere nuovamente la macchina. Quando la macchina si è riscaldata, selezionare acqua calda ed erogare 2 o 3 tazze di acqua calda
Se si utilizza un filtro AquaClean, seguire questi passaggi aggiuntivi per essere certi che il filtro sia pronto e installato correttamente per l'uso:
1. Scuotere il filtro AquaClean per 5 secondi 2. Immergere il filtro capovolto in un recipiente con acqua finché non sono più visibili bolle d'aria 3. Riposizionare il filtro nel serbatoio dell'acqua e riempire quest'ultimo di acqua 4. Riavviare la macchina spegnendola e riaccendendola 5. Selezionare acqua calda ed erogare 2-3 tazze di acqua calda
Se viene visualizzato il codice di errore 14, la macchina da caffè Philips è surriscaldata. Per risolvere questo problema, spegnere la macchina e attendere 30 minuti fino a quando non si sarà raffreddata.
Se viene visualizzato il codice di errore 11 o 19, la macchina da caffè deve adattarsi al passaggio dalla temperatura di trasporto/esterna alla temperatura ambiente. Questo può verificarsi soprattutto in inverno quando è freddo.
Per risolvere questo problema, spegnere la macchina per 30 minuti e riprovare.
Se le soluzioni indicate non risolvono il problema, è possibile che la spina sul retro della macchina non sia collegata saldamente. Per risolvere questo problema, verificare che la spina sia inserita correttamente nella presa di corrente.
Se si notano codici di errore diversi da quelli riportati sopra, contattare Philips.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:EP4446/70, EP4441/50, SM5460/10. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›