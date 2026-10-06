Sulla macchina da caffè Philips è visualizzato un codice di errore

Se viene visualizzato l'errore 01, significa che il macinacaffè della macchina non funziona correttamente a causa di un blocco nell'imbuto del caffè.

Per risolvere questo problema, sbloccare l'imbuto del caffè (con un cucchiaio da caffè o un aspirapolvere come spiegato di seguito):



1. Spegnere la macchina e attendere che sia completamente silenziosa (non si sente più alcun rumore). Questo potrebbe richiedere dai 15 ai 20 secondi

2. Aprire lo sportello di pulizia e rimuovere il gruppo infusore

3. Aprire il coperchio dell'imbuto del caffè pre-macinato e inserire l'impugnatura del cucchiaio nell'imbuto. Se non è presente un imbuto del caffè pre-macinato, inserire l'impugnatura del cucchiaio nell'imbuto del caffè dal basso

4. Spostare l'impugnatura verso l'alto e verso il basso fino a quando il caffè macinato che crea ostruzione non cade. Potrebbe essere necessario esercitare una leggera forza.

5. Rimuovere e pulire con un aspirapolvere tutto il caffè macinato che è caduto

6. Quindi, posizionare la bocchetta dell'aspirapolvere sull'uscita dell'imbuto del caffè e coprire con la mano l'imbuto del caffè pre-macinato. Oppure, viceversa, posizionare l'aspirapolvere sulla parte superiore e coprire la parte inferiore dell'imbuto del caffè.

7. Reinserire il gruppo infusore. Quindi accendere la macchina e preparare un caffè espresso.

8. Dopo aver preparato l'espresso, controllare che nell'imbuto non vi sia caffè macinato. Se l'operazione non riesce, ripetere la procedura di sblocco.

Fare attenzione a non versare acqua nel contenitore del caffè in grani per non bloccare l'imbuto per il caffè.