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Sulla macchina da caffè Philips è visualizzato un codice di errore

Se viene visualizzato un codice di errore, ad esempio 01, 03, 04, 05, 11, 14 o 19 sulla macchina da caffè Philips, vedere di seguito le possibili cause e soluzioni. 

In caso di altri errori non riportati sopra (ad esempio, errore 02, 10, 15, 22), la macchina dovrà essere riparata. La invitiamo a contattarci.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: EP4446/70, EP4441/50, SM5460/10. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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