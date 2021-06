Per far uscire l'aria dalla macchina, attenersi alle istruzioni riportate di seguito:



1. Spegnere la macchina

2. Svuotare il serbatoio dell'acqua e rimuovere il filtro AquaClean o qualsiasi altro filtro dell'acqua

3. Riempire il serbatoio di acqua e reinserirlo nella posizione corretta

4. Accendere nuovamente la macchina. Quando la macchina si è riscaldata, selezionare acqua calda ed erogare 2-3 tazze di acqua calda



Se si utilizza un filtro AquaClean, seguire questi passaggi aggiuntivi per essere certi che il filtro sia pronto e installato correttamente per l'uso:



1. Scuotere il filtro AquaClean per 5 secondi

2. Immergere il filtro capovolto in un recipiente con acqua finché non sono più visibili bolle d'aria

3. Riposizionare il filtro nel serbatoio dell'acqua e riempire quest'ultimo di acqua

4. Riavviare la macchina spegnendola e riaccendendola

5. Selezionare acqua calda ed erogare 2-3 tazze di acqua calda

