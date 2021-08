La maggior parte degli snack, per cuocersi completamente, richiede il tempo di preparazione indicato per il forno. I tempi di preparazione per la friggitrice tradizionale sono più brevi e non consentono di ottenere cotture ottimali. La maggior parte degli snack richiede da 6 a 10 minuti per cuocersi. Aggiungere alcuni minuti extra se il cibo non è abbastanza croccante.

Scuotere il cestello a metà cottura se gli ingredienti sono a contatto l'uno con l'altro.

Se si preparano quantità superiori e per avere risultati più uniformi, scuotere il cestello 2-3 volte.