Il tiralatte emette un cigolio quando si muove la leva. Perché?

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Assicurarsi che il diaframma in silicone sia bagnato quando viene inserito nel tiralatte.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF430/01, SCF430/20, SCF430/16. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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