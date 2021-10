Verificare se la lama è ostruita da peli o se mostra segni di usura e deterioramento. Se è ostruita, provare a risciacquarla o immergerla in un po' di acqua tiepida fino a quando tutti i peli e lo sporco vengono rimossi. Fare attenzione a non battere la lama contro una superficie dura, come il lavandino, poiché ciò potrebbe danneggiarla.

Se la lama appare danneggiata, sostituirla immediatamente. Per acquistare nuove lame per Philips OneBlade visitare il nostro

negozio online

.