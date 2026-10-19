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È impossibile rimuovere il beccuccio di Philips Sonicare AirFloss o si rompe facilmente

Se non è possibile estrarre il beccuccio di Philips Sonicare AirFloss dal manico o se si rompe facilmente, provare le soluzioni riportate di seguito per risolvere il problema.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX8494/03, HX8494/01, HX3042/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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