È impossibile rimuovere il beccuccio di Philips Sonicare AirFloss o si rompe facilmente
Se non è possibile estrarre il beccuccio di Philips Sonicare AirFloss dal manico o se si rompe facilmente, provare le soluzioni riportate di seguito per risolvere il problema.
Se risulta difficile rimuovere il beccuccio dal manico di AirFloss, è importante evitare di piegarlo o torcerlo al momento dell'estrazione.
Di seguito sono riportati alcuni semplici passaggi per eseguire questa operazione:
1. Afferrare il beccuccio/la punta del beccuccio (è possibile utilizzare un fazzoletto di carta o un panno per una presa migliore) 2. Estrarre il beccuccio/la punta del beccuccio direttamente dal manico 3. Una volta eseguita correttamente la rimozione, ricollegare e rimuovere ancora un paio di volte
Nota: verificare che si stia utilizzando il tipo di beccuccio corretto.
Se il beccuccio di Philios Sonicare AirFloss si rompe facilmente, assicurarsi di utilizzare il tipo corretto poiché i beccucci AirFloss Ultra non sono intercambiabili.
Guardare il video riportato di seguito per maggiori informazioni.
Queste soluzioni non hanno risolto il problema? Invitiamo gli utenti a contattarci per ulteriore assistenza.
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