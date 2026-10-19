È impossibile rimuovere il beccuccio di Philips Sonicare AirFloss o si rompe facilmente

Se risulta difficile rimuovere il beccuccio dal manico di AirFloss, è importante evitare di piegarlo o torcerlo al momento dell'estrazione.



Di seguito sono riportati alcuni semplici passaggi per eseguire questa operazione:



1. Afferrare il beccuccio/la punta del beccuccio (è possibile utilizzare un fazzoletto di carta o un panno per una presa migliore)

2. Estrarre il beccuccio/la punta del beccuccio direttamente dal manico

3. Una volta eseguita correttamente la rimozione, ricollegare e rimuovere ancora un paio di volte



Nota: verificare che si stia utilizzando il tipo di beccuccio corretto.