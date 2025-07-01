L'aspirazione del tiralatte elettrico Philips Avent è debole o del tutto assente

Utilizzare sempre l'alimentatore o il cavo di ricarica originali forniti con il tiralatte. Se è stato acquistato un nuovo modello non dotato di alimentatore, consultare il manuale dell'utente del tiralatte e assicurarsi che gli accessori di ricarica corrispondano alle specifiche consigliate.
Per alcuni tiralatte elettrici Philips Avent, un alimentatore usurato o più vecchio può compromettere le prestazioni.
Se si utilizza una versione obsoleta dell'adattatore, contattare il centro assistenza clienti Philips per verificare se è disponibile una sostituzione gratuita.