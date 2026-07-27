Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
XU2100/25
Aspira e lava in una sola passata
Doppia potenza di aspirazione¹
Navigazione radar LDS
Base compatta a svuotamento automatico
Personalizzazione con l'app HomeRun
Il robot aspira e lava pavimenti duri in una sola volta e pulisce il sottile strato di polvere che si deposita quotidianamente. Rimuovendo la polvere più leggera, non solo con l'aspirapolvere, potrai camminare pure a piedi nudi senza pensarci.
Assicurati 70 giorni² di facile utilizzo con l'elegante stazione di svuotamento automatico: è qui che il robot si svuota automaticamente, grazie a un sacchetto S-bag da 3 litri, in grado di contenere fino a 70 giorni di polvere e altro tipo di sporco, così non sarai tu a doverlo svuotare. Il sacchetto S-bag universale può essere smaltito in modo igienico senza versare polvere. È ideale quindi per chi soffre di asma o allergie.
L'elevata potenza di aspirazione del robot permette di raccogliere i frammenti di sporcizia più grandi, come briciole e peli di animali domestici. Puoi anche occuparti dello sporco quotidiano che si accumula sui pavimenti e rimuovere la polvere più fine da tappeti e moquette³.
Recensioni
1 - Rispetto a XU2100/10 e XU2100/20.
2 - A seconda dell'intensità e del contesto di utilizzo
3 - Test effettuato alla potenza di aspirazione più bassa, con panno umido, in modalità di aspirazione e lavaggio.
4 - Test effettuato con aspirapolvere solo in modalità alla più bassa potenza di aspirazione.