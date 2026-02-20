Potente, compatto ed efficiente — l'Aspirapolvere con Sacchetto Philips Serie 1000 garantisce una pulizia accurata su tutti i tipi di pavimento, con facile conservazione e filtro HEPA che cattura >99,9% della polvere fine.
Compatto ed estremamente potente.
Design pratico, aspirazione eccezionale
750W
Filtro HEPA
Leggero e compatto
Il motore da 750W garantisce prestazioni potenti
Goditi una grande potenza di aspirazione grazie al motore da 750W. Rimuove efficacemente la polvere da pavimenti duri e tappeti, lasciando la tua casa fresca e pulita.
Spazzola multifunzione per una pulizia ottimale di diversi tipi di pavimenti
Facilmente regolabile con un pedale per pavimenti duri o tappeti. Il design sigillato garantisce un contatto ravvicinato con la superficie, rendendo la pulizia più rapida ed efficace.
Dimensioni compatte per riporre facilmente l'apparecchio
Risparmia prezioso spazio di conservazione con il design compatto e leggero. È facile da riporre in armadi e guardaroba, e abbastanza leggero da sollevare facilmente su uno scaffale.
Il sistema di filtrazione HEPA cattura il 99,9%* delle particelle
Il sistema di filtrazione HEPA cattura >99,99%* delle piccole particelle di polvere, rilasciando aria più pulita nella tua casa.
Portata di 9 m per raggiungere punti lontani senza scollegare la spina
Goditi una pulizia senza interruzioni con un raggio d'azione di 9 metri dalla presa alla bocchetta, che ti permette di pulire più stanze e spazi ampi senza cambiare presa.
Sacchetti facili e duraturi si adattano al grande contenitore della polvere da 3 L
L'ampio contenitore della polvere da 3 litri e i sacchetti universali di lunga durata mantengono una potenza di aspirazione ottimale fino al riempimento, oltre a garantire uno smaltimento sigillato e senza disordine.
Accessorio incluso facilmente conservato e sempre a portata di mano
La bocchetta a lancia è integrata nell'aspirapolvere in modo da essere facilmente accessibile in qualsiasi momento.
Sviluppato e progettato nei Paesi Bassi
Realizzato con precisione e cura nei Paesi Bassi, riflettendo il patrimonio di innovazione, qualità e affidabilità di Philips. Registrati online per ottenere una garanzia gratuita di 2 anni!
