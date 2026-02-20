Termini di ricerca

      Aspirapolvere con Sacchetto Serie 1000 Aspirapolvere

      XD1101/10

      Compatto ed estremamente potente.

      Potente, compatto ed efficiente — l'Aspirapolvere con Sacchetto Philips Serie 1000 garantisce una pulizia accurata su tutti i tipi di pavimento, con facile conservazione e filtro HEPA che cattura >99,9% della polvere fine.

      Compatto ed estremamente potente.

      Design pratico, aspirazione eccezionale

      • 750W
      • Filtro HEPA
      • Leggero e compatto
      Il motore da 750W garantisce prestazioni potenti

      Il motore da 750W garantisce prestazioni potenti

      Goditi una grande potenza di aspirazione grazie al motore da 750W. Rimuove efficacemente la polvere da pavimenti duri e tappeti, lasciando la tua casa fresca e pulita.

      Spazzola multifunzione per una pulizia ottimale di diversi tipi di pavimenti

      Spazzola multifunzione per una pulizia ottimale di diversi tipi di pavimenti

      Facilmente regolabile con un pedale per pavimenti duri o tappeti. Il design sigillato garantisce un contatto ravvicinato con la superficie, rendendo la pulizia più rapida ed efficace.

      Dimensioni compatte per riporre facilmente l'apparecchio

      Dimensioni compatte per riporre facilmente l'apparecchio

      Risparmia prezioso spazio di conservazione con il design compatto e leggero. È facile da riporre in armadi e guardaroba, e abbastanza leggero da sollevare facilmente su uno scaffale.

      Il sistema di filtrazione HEPA cattura il 99,9%* delle particelle

      Il sistema di filtrazione HEPA cattura il 99,9%* delle particelle

      Il sistema di filtrazione HEPA cattura >99,99%* delle piccole particelle di polvere, rilasciando aria più pulita nella tua casa.

      Portata di 9 m per raggiungere punti lontani senza scollegare la spina

      Portata di 9 m per raggiungere punti lontani senza scollegare la spina

      Goditi una pulizia senza interruzioni con un raggio d'azione di 9 metri dalla presa alla bocchetta, che ti permette di pulire più stanze e spazi ampi senza cambiare presa.

      Sacchetti facili e duraturi si adattano al grande contenitore della polvere da 3 L

      Sacchetti facili e duraturi si adattano al grande contenitore della polvere da 3 L

      L'ampio contenitore della polvere da 3 litri e i sacchetti universali di lunga durata mantengono una potenza di aspirazione ottimale fino al riempimento, oltre a garantire uno smaltimento sigillato e senza disordine.

      Accessorio incluso facilmente conservato e sempre a portata di mano

      Accessorio incluso facilmente conservato e sempre a portata di mano

      La bocchetta a lancia è integrata nell'aspirapolvere in modo da essere facilmente accessibile in qualsiasi momento.

      Sviluppato e progettato nei Paesi Bassi

      Sviluppato e progettato nei Paesi Bassi

      Realizzato con precisione e cura nei Paesi Bassi, riflettendo il patrimonio di innovazione, qualità e affidabilità di Philips. Registrati online per ottenere una garanzia gratuita di 2 anni!

      Specifiche tecniche

      • Specifiche generali

        Colore
        Sabbia Chiara
        Capacità polvere
        3L
        Livello di rumorosità
        <77 dB
        Raggio d'azione
        12 metri
        Potenza di ingresso (IEC)
        750W
        Potenza in ingresso (max)
        800W
        Filtro per motore
        Filtro lavabile
        Filtro di scarico
        Filtro HEPA
        Innesto del tubo
        Conica
        Impugnatura per il trasporto
        Frontale e Superiore
        Tipo di tubo
        Tubo telescopico metallico in 2 pezzi
        Tipo di ruote
        Plastica
        Portaccessori
        Tipo di sacchetto
        S-bag
        Sacchetti per la polvere inclusi
        x1
        Lunghezza cavo
        9 metri

      • Compatibilità

        Accessorio compatibile (non incluso)
        CP1349
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Filtro di ingresso CP0537
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Filtro di scarico CP0538
        Accessori inclusi (x1)
        Bocchetta multiuso, Accessorio 2in1 per fessure

      • Peso e dimensioni

        Dimensioni del prodotto (L x P x A)
        411 x 269 x 241  mm
        Peso del prodotto
        3,74  kg

      • Sostenibilità

        Confezione
        100% di materiali riciclati
        Manuale utente
        Carta riciclata al 100%

      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.

      Recensioni

      Diventa il primo a recensire questo oggetto

      • *99,9% di raccolta polvere su pavimenti con fessure (IEC62885)

